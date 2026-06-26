Karte zeigt, wo die Hitzewelle in Kärnten ihren Höhepunkt erreicht

Die aktuelle Hitzewelle im Süden Österreichs steuert auf ihren Höhepunkt zu. Dieser soll am Sonntag erreicht werden. Wir haben zusammengefasst, wo es am wärmsten sein wird.

Am bevorstehenden Wochenende ist mit den bislang höchsten Temperaturen des laufenden Jahres zu rechnen, wobei die Hitze am Sonntag Spitzenwerte von bis zu 38 Grad in den großen Beckenlagen und Tälern erreichen soll. Zeitgleich drohen im Westen Oberkärntens sowie in Osttirol am Sonntag bereits erste heftige, teils unwetterartige Gewitter, die mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen einhergehen können.

Kräftige Gewitter durchaus möglich

„Der Freitag bringt erneut viel Sonnenschein, und es wird noch etwas heißer. Meist scheint die Sonne von früh bis spät, nur über den Bergen bilden sich ein paar Quellwolken. Es bleibt im ganzen Land trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 Grad im Defereggental und knapp über 20 Grad in Klagenfurt, tagsüber steigen die Werte auf 28 bis 35 oder 36 Grad. Am heißesten wird es im Lavanttal und im Klagenfurter Becken“, schildert David Kaufmann, Meteorologe von Tauernwetter.

©Tauernwetter Ein Blick auf die Karte zeigt, wo es in Kärnten und Osttirol die Höchstwerte erreicht.

Samstag und Sonntag: So heiß wird das Wochenende

Am Samstag intensivieren sich die hochsommerlichen Bedingungen bei fast wolkenlosem Himmel weiter. In ganz Kärnten und Osttirol dominiert der Sonnenschein, lediglich im nachmittäglichen Verlauf zeigen sich im Bereich der nördlichen Gebirgszüge vereinzelte Quellwolken, während es überall trocken bleibt. „Nach Frühtemperaturen von 12 bis 21 Grad wird es mit 30 bis 37 Grad sehr heiß. In 2000 Meter Seehöhe hat es rund 22 Grad“, so Kaufmann. Zum Start in den Sonntag zeigt sich das Wetter zunächst noch verbreitet von seiner sonnigen und extrem heißen Seite. Im weiteren Tagesverlauf verdichten sich von Westen her gebietsweise die Wolkenfelder oder es bilden sich Quellwolken. Ab der Mittagszeit entladen sich in Osttirol sowie entlang des Tauernhauptkamms vereinzelte, mitunter sehr schwere Regenschauer und Gewitter, die im Laufe des Nachmittags und Abends auf zusätzliche Regionen Kärntens übergreifen können. „Mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ist dann zu rechnen. In der sehr heißen Luft können die erwarteten Gewitter unwetterartig ausfallen“, meldet Tauernwetter. In Teilen des Klagenfurter Beckens, im Lavanttal und im Jauntal bleibt es hingegen weiterhin sonnig und niederschlagsfrei. Die nächtlichen Tiefstwerte bewegen sich zwischen 12 und 22 Grad, während die Tageshöchstwerte auf rekordverdächtige 38 Grad klettern können, was insbesondere in der Region von Ferlach über Klagenfurt bis hin zum Lavanttal möglich ist.

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Rekordwerte könnten fallen

Am Sonntag könnten somit gleich mehrere historische Höchstwerte wackeln. Die Wettermodelle prognostizieren für Klagenfurt einen wahrscheinlichsten Spitzenwert von 37 Grad, wobei die mögliche Bandbreite von 35 bis 40 Grad reicht, womit die bestehenden Juni-Rekorde in Kärnten und Osttirol in Reichweite rücken. Der bisherige Juni-Rekord für Kärnten wurde am 26. Juni 2025 mit 38,3 Grad in Feistritz ob Bleiburg registriert, jener für Osttirol am 27. Juni 2019 mit 36,7 Grad in Lienz. Die historischen Allzeitrekorde von 39,9 Grad in Kärnten (Dellach im Drautal) und 38,9 Grad in Osttirol (Lienz) sind zwar deutlich höher angesiedelt und werden voraussichtlich bestehen bleiben, ein Erreichen ist jedoch nicht vollkommen unmöglich, wie Tauernwetter berichtet.

Region Rekord-Typ Temperatur Datum / Ort Kärnten Juni-Rekord 38,3 °C 26. Juni 2025 in Feistritz ob Bleiburg Kärnten Absoluter Allzeitrekord 39,9 °C Dellach im Drautal Osttirol Juni-Rekord 36,7 °C 27. Juni 2019 in Lienz Osttirol Absoluter Allzeitrekord 38,9 °C Lienz

„Hitzeglocke“ erinnert an Rekordserien

Verantwortlich für jene extreme Wetterlage ist ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet über West- und Mitteleuropa. „Unter dieser Hitzeglocke staut sich sehr warme Luft, und aus Südwesten strömt zusätzlich heiße Luft heran. In rund 1500 Meter Seehöhe liegen die Temperaturen weit über dem langjährigen Mittel“, so Kaufmann. Neben den extremen Höchstwerten erweist sich auch die Beständigkeit der Wetterlage als bemerkenswert. „Der Rekord für die längste Hitzewelle in Klagenfurt liegt bei 15 Hitzetagen in Folge, also 15 Tagen mit mindestens 30 Grad am Stück. Die aktuelle Hitzewelle hat in Klagenfurt am 18. Juni begonnen. Hält die Hitze in Unterkärnten wie erwartet bis Anfang Juli an, könnte dieser Rekord eingestellt werden“, weiß Kaufmann. Ein Einstellen des Rekords ist demnach denkbar, ein Übertreffen gilt jedoch als weniger wahrscheinlich. Vom gesamtösterreichischen Dauerrekord, der im Sommer 2013 in Neusiedl am See mit 24 aufeinanderfolgenden Hitzetagen dokumentiert wurde, ist die momentane Phase ohnehin weit entfernt.

One of the worst heatwaves in European history is underway.



Peak high temperatures forecast this week:



France: 45°C / 113°F Monday-Tuesday

London: 39°C / 102°F

Amsterdam: 34°C / 93°F

Berlin: 38°C / 100°F

Paris: 41°C / 106°F pic.twitter.com/1tBeFtHJ3x — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 22, 2026

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 11:53 Uhr aktualisiert