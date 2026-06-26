Auftakt in Velden: Neue Event-Agentur bringt frischen Wind an den Wörthersee

Event- und Hospitality-Expertin Shirin Zandi lud zur offiziellen Präsentation der Vision von ZANDI SERVICES & MORE. Gemeinsam mit Familie, Kunden, Partnern und Unterstützern blickte sie auf ihren bisherigen Weg zurück und gab einen Ausblick auf die Zukunft.

„Warum kommen Menschen überhaupt zusammen?“

„Für mich beginnt jedes besondere Event mit einer einfachen Frage: Warum kommen Menschen überhaupt zusammen? Genau dort beginnt auch die Geschichte von ZANDI SERVICES & MORE“, erklärte Zandi vor den Gästen. Die Vision basiert dabei auf einem klaren Gedanken: Menschen durch besondere Erlebnisse zu verbinden, Emotionen zu schaffen und Veranstaltungen zu gestalten, die nachhaltig in Erinnerung bleiben. Die vier Kernbereiche Events, Hospitality, Kulinarik und Moderation bilden dabei das Fundament eines ganzheitlichen Erlebniskonzeptes, heißt es in einer Aussendung.

Werdegang und Zukunftsvision

Im Rahmen eines persönlichen Bühneninterviews sprach Schirin Zandi über ihren beruflichen Werdegang. Bereits während ihrer Ausbildung zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin im Casino Velden entwickelte sie ihre Leidenschaft für Veranstaltungen, Gastfreundschaft und die Kunst, Menschen zusammenzubringen. Über zahlreiche Stationen in Hotellerie, Tourismus und Eventmanagement entstand schließlich die Vision einer eigenen Marke, heißt es. Im Anschluss standen jene Menschen im Mittelpunkt, die die Vision von ZANDI SERVICES & MORE unterstützen und begleiten, wird weiters mitgeteilt. Ein besonderer Dank galt dabei den Sponsoren Mario Tschermenjak (Rauch Fruchtsäfte), Wolfgang Aufhauser (Brantl Limonade und Getränkeerzeugung Aufhauser), Daniel Bernold (Konditorei Bernold), Melanie Kaponig (Vital & Beauty), Michael Wiltschnig sowie Indira Demirovic (My Deco).

Zahlreiche bekannte Gäste

Auch wurden die Partner des Abends gewürdigt, darunter: Direktor Thomas Haslauer vom Falkensteiner Schlosshotel Velden, Wolfgang Julius Kudler von Kärnten Event, Igorio Vas von der Kredenzerei, Cornelia Schwinger von Pure Emotion, Gerti Höferer vom Teatro, Jasmin Lopez Photography, Daniel Hartwig von ALS Austria Light & Sound sowie Raphael Niederer und Ekaterina von In2ition, heißt es weiter. Den Höhepunkt bildete der Champagner-Tower. Gefeiert wurde nicht nur die Präsentation der neuen Marke, sondern auch der Geburtstag von Shirin Zandi. Unter den Gratulanten befanden sich auch: Veldener Bürgermeisterin Margit Heissenberger, Gemeindevorstand Markus Kuntatritsch, VSV Eishockey Legende Herbert Hohenberger, „Mr. Villacher Kirchtag“ Joe Presslinger, Tourismusexperte Hannes Markowitz, Natalie Lorenz und Johanna Glaser, die Gastronomen Franz und Maria Böhmer, Martin Pohl und Andreas Mörtl, Erwin Schurtl, David Bachmann und Thoams Klinkan, die Immobilienexperten Theodor und Katja Russinov, Banker Gernot Matschnig, Wolfgang Srienz und Stefan Weingraber vom Rotary Club Klagenfurt-Lindwurm.