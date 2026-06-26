AMS Kärnten punktet mehrfach: Regionalstelle Wolfsberg holt Bundessieg
Im Rahmen des "Best of AMS Award“"konnte das AMS Kärnten in mehreren Kategorien punkten. Unter anderem wurde das AMS Wolfsberg als bestes AMS Kärntens und Österreichs ausgezeichnet.
Das AMS Kärnten konnte beim „Best of AMS Award 2025“ gleich mehrfach punkten, wird in einer Aussendung mitgeteilt. Im Rahmen der Veranstaltung werden alljährlich die besten AMS-Landesorganisationen und Regionalstellen ausgezeichnet. Basis ist ein österreichweites Ranking, in dem die neun Landesorganisationen und 99 regionalen Geschäftsstellen nach klaren Kriterien miteinander verglichen werden.
In folgenden Kategorien ging der Sieg nach Kärnten:
- Das AMS Wolfsberg ist kärntenweit und österreichweit die beste AMS-Regionalstelle 2025.
- Das Service für Unternehmen (SfU) des AMS Kärnten ist die erfolgreichste Landesorganisation in der Kategorie „AMS Business-Tour 2025“.
- Das Service für Arbeitskräfte (SfA) des AMS Kärnten holt mit „Übertritt in die Langzeitarbeitslosigkeit verhindern“ den ersten Platz in der Kategorie „Good Practice-Transfer Projekt“.
Dritter Platz in der Kategorie „Ideefix – beste Ideen 2025“
Den dritten Platz erreichte das AMS Kärnten in der Kategorie „Ideefix – beste Ideen 2025“ für die Initiative „Bewusstseinsbildung Nachhaltigkeit – Einsatz von Trigger Stickern“. „Das AMS Kärnten hält sich seit mehreren Jahren auf einem sehr hohen Niveau im österreichweiten AMS-Ranking; der Best of AMS Award hat das wieder deutlich sichtbar gemacht“, freut sich AMS-Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig. „Nachhaltiger Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit. Dahinter stehen engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich mit viel Engagement, Kompetenz und Innovationskraft in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen arbeiten. Für diesen Einsatz danke ich ihnen sehr herzlich.“
Der „Best of AMS Award“:
Der „Best of AMS Award“ wird jedes Jahr in verschiedenen Kategorien vergeben. Es handelt sich dabei um eine Auszeichnung des AMS Österreich. Die Bewertung erfolgt nach der BSC – Balanced Scorecard, dem zentralen Steuerungselement des AMS, heißt es weiter. Die BSC ermöglicht eine Gesamtbeurteilung der Regionalstellen, der Landesorganisationen sowie des gesamten AMS Österreich.
Im Rahmen der BSC werden AMS-interne Kennzahlen aller Geschäftsbereiche mit Punkten bewertet und österreichweit verglichen. Es fließen Daten u.a. zu Kunden-Zufriedenheit (Arbeitsuchende und Unternehmen), Effizienz der Vermittlung und Arbeitsaufnahmequote, Antragbearbeitung, Erfolg der Arbeitsmarktförderung und Einschaltgrad offene Stellen/Lehrstellen ein. Weitere Kriterien sind die Mitarbeiter_innen Zufriedenheit und das Erreichen der arbeitsmarktpolitischen Ziele.
Die Verleihung der Best of AMS Awards 2025 stand unter dem Motto „Auf der Welle des Erfolgs“ und fand in der Stadthalle Ybbs an der Donau statt.