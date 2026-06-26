AMS Kärnten punktet mehrfach: Regionalstelle Wolfsberg holt Bundessieg

Im Rahmen des "Best of AMS Award“"konnte das AMS Kärnten in mehreren Kategorien punkten. Unter anderem wurde das AMS Wolfsberg als bestes AMS Kärntens und Österreichs ausgezeichnet.

Das AMS Kärnten konnte beim „Best of AMS Award 2025“ gleich mehrfach punkten, wird in einer Aussendung mitgeteilt. Im Rahmen der Veranstaltung werden alljährlich die besten AMS-Landesorganisationen und Regionalstellen ausgezeichnet. Basis ist ein österreichweites Ranking, in dem die neun Landesorganisationen und 99 regionalen Geschäftsstellen nach klaren Kriterien miteinander verglichen werden.

In folgenden Kategorien ging der Sieg nach Kärnten: Das AMS Wolfsberg ist kärntenweit und österreichweit die beste AMS-Regionalstelle 2025.

ist kärntenweit und österreichweit die beste AMS-Regionalstelle 2025. Das Service für Unternehmen (SfU) des AMS Kärnten ist die erfolgreichste Landesorganisation in der Kategorie „AMS Business-Tour 2025“.

des AMS Kärnten ist die erfolgreichste Landesorganisation in der Kategorie „AMS Business-Tour 2025“. Das Service für Arbeitskräfte (SfA) des AMS Kärnten holt mit „Übertritt in die Langzeitarbeitslosigkeit verhindern“ den ersten Platz in der Kategorie „Good Practice-Transfer Projekt“.

©AMS/Frank Helmrich Das AMS Wolfsberg wurde als bestes AMS Kärntens und Österreichs ausgezeichnet.

Dritter Platz in der Kategorie „Ideefix – beste Ideen 2025“

Den dritten Platz erreichte das AMS Kärnten in der Kategorie „Ideefix – beste Ideen 2025“ für die Initiative „Bewusstseinsbildung Nachhaltigkeit – Einsatz von Trigger Stickern“. „Das AMS Kärnten hält sich seit mehreren Jahren auf einem sehr hohen Niveau im österreichweiten AMS-Ranking; der Best of AMS Award hat das wieder deutlich sichtbar gemacht“, freut sich AMS-Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig. „Nachhaltiger Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit. Dahinter stehen engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich mit viel Engagement, Kompetenz und Innovationskraft in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen arbeiten. Für diesen Einsatz danke ich ihnen sehr herzlich.“