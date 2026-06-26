Hitzewelle sorgt für volle Notaufnahmen in Kärnten

In Kärnten klettern die Temperaturen seit über einer Woche täglich über 30 Grad. Das spiegelt sich auch in den Notaufnahmen der KABEG-Krankenhäuser wider. Die anhaltende Hitze sorgt dort für ein erhöhtes Patientenaufkommen.

Die Hitzewelle in Kärnten steuert in den kommenden Tagen auf ihren Höhepunkt zu. Temperaturen zwischen 33 und 37 Grad werden am Samstag erwartet, am Sonntag sind es sogar bis zu 38 Grad. Vonseiten der Geosphere Austria wurde daher eine rote Hitzewarnung für die Städte Villach und Klagenfurt ausgerufen. Auch im Rest Kärntens gilt derzeit Warnstufe orange. Die Meteorologen betonen: „Es ist mit extremer Hitzebelastung zu rechnen.“ Diese schlägt sich bereits auf die Notfallambulanzen in den KABEG-Spitälern Klagenfurt, Villach und Wolfsberg nieder.

©Geosphere Austria Für die Städte Klagenfurt und Villach wurde am Sonntag eine rote Hitzewarnung ausgerufen.

Hitze füllt Notfallambulanzen

Wie eine KABEG-Sprecherin auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, kommt es durch die Hitze zu vermehrten Aufnahmen in den Notfallambulanzen. „Häufige Symptome sind Kollaps mit und ohne Bewusstlosigkeit, Kopfschmerzen, vermehrt Magen-Darm-Infekte. Viele trinken auch zu wenig und sind ausgetrocknet.“ Daher wird ausdrücklich empfohlen genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. „Zudem sollte der Tagesrhythmus der Hitze angepasst werden und vor allem anstrengende Aktivitäten in den Abend oder in den Morgen verlegt werden.“ Auch in den Krankenhäusern werden entsprechende Maßnahmen gesetzt. So werden etwa Patienten, Mitarbeiter und Besucher über den Hitzeschutzplan des Landes informiert.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Ärzte warnen vor Gesundheitsgefahren

Oberärztin Patricia Walentiny vom Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt, weist ebenfalls darauf hin, dass anhaltend heiße Sommertage für ältere Menschen eine besondere Herausforderung darstellen – mitunter sogar eine gesundheitliche Gefahr! „Bei so hohen Außentemperaturen ist der Flüssigkeitsbedarf deutlich höher. Aus medizinischer Sicht sind bei großer Hitze ein bis zwei Liter zusätzlich ratsam.“ Ähnlich sieht das auch Hans Peter Gröchenig, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit an der Glan. Besonders gefährdet seien laut ihm auch Personen mit Demenz sowie Patienten mit Herz-, Nieren- oder Stoffwechselerkrankungen. Gröchenig betont daher: „Achten Sie in den kommenden Tagen besonders auf ältere Angehörige, Nachbarn und pflegebedürftige Menschen. Ein kurzer Besuch, ein Telefonat oder das Erinnern ans Trinken kann einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten.“