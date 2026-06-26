Hat Kärnten am Freitag die 35-Grad-Marke geknackt?

Höchstwerte von bis zu 35 Grad wurden für Freitag vonseiten der Wetterdienste prognostiziert. Tatsächlich hat Kärnten die Marke auch nur knapp verfehlt. Mit am heißesten war es im Lavanttal.

Seit über einer Woche herrscht brütende Hitze in Kärnten. Bislang wurde die 35-Grad-Marke aber noch nicht überschritten. Das geht aus Messwerten der Geosphere Austria hervor. Viel fehlte am Freitagnachmittag allerdings nicht mehr. In St. Andrä im Lavanttal wurden bereits 34,2 Grad gemessen. Knapp dahinter folgte Ferlach mit 34,0 Grad. Nicht weniger heiß war es am Freitag in Kärntens Städten. In Klagenfurt und Villach kletterten die Anzeigen am Thermometer jeweils auf 32,8 Grad. Auch in Hermagor, Spittal an der Drau und St. Veit an der Glan bewegten sich die Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke.

Kärntens Hitze-Hotspots St. Andrä im Lavanttal: 34,2 Grad

Ferlach: 34,0 Grad

Feldkirchen in Kärnten: 33,3 Grad

Pörtschach am Wörthersee: 33,3 Grad

Dellach im Drautal: 33,1 Grad Quelle: Geosphere Austria

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Rote Hitzewarnung für Villach und Klagenfurt

Der Juni-Rekord wurde damit längst nicht geknackt. Laut dem Meteorologen David Kaufmann von Tauernwetter liegt dieser bei 38,3 Grad und wurde im Juni 2025 in Feistritz ob Bleiburg aufgestellt. Kärntens Allzeit-Hitzerekord liegt bei 39,9 Grad und wurde in Dellach im Drautal registriert. Aber was noch ist, könnte durchaus noch werden. Denn die Hitzewelle in Kärnten steuert erst in den kommenden Tagen auf ihren Höhepunkt zu. Temperaturen zwischen 33 und 37 Grad werden am Samstag erwartet. Am Sonntag sollen es sogar bis zu 38 Grad werden! Vonseiten der Geosphere Austria wurde daher bereits eine rote Hitzewarnung für die Städte Villach und Klagenfurt ausgerufen. Auch im Rest Kärntens gilt derzeit Warnstufe orange.