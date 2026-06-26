Kleinflugzeug auf Kärntner Landesstraße notgelandet

Aufgrund von Motorproblemen musste der Pilot (23) eines Ultraleichtflugzeuges am Freitag eine Notlandung auf der Metnitztal Landesstraße in Kärnten hinlegen.

Der 23-jährige Pole startete am Freitag gemeinsam mit seinem 50-jährien Co-Piloten vom Flugplatz Mayerhofen in Friesach aus. Eigentlich wollten die beiden lediglich einen kurzen Rundflug unternehmen, doch dann kam alles ganz anderes.

Motorprobleme zwangen Piloten zum Notlanden

Bereits während der Startphase kam es zu Problemen. Laut der Polizei trat auf einer Flughöhe von ungefähr 40 Metern plötzlich ein Leistungsverlust des Motors auf. Der Pilot vergewisserte sich daraufhin, dass keine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer bestand und setzte zu einer Notlandung an. Und zwar mitten auf der Metnitztal Landesstraße.

Polizei im Einsatz

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. „Auch wurden bei der Landung keine Verkehrsteilnehmer gefährdet“, versichern die Beamten, welche in der Folge die Absicherung vornahmen. Inzwischen wurde das Ultraleichtflugzeug von der Fahrbahn entfernt. „Es wurde vom Piloten zurück zum Flugplatz gebracht“, heißt es vonseiten der Exekutive abschließend.