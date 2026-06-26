Hubschrauber-Einsatz nach Motorradsturz: 18-Jähriger verletzt

Ein Bremsfehler wurde am Freitagabend einem 18-Jährigen auf der Hochrindl Landesstraße zum Verhängnis. Der junge Klagenfurter stürzte und schlitterte mit seinem Motorrad gegen ein Auto.

Zu einem Motorradunfall kam es am Freitag im Bezirk Feldkirchen.

Zu einem Motorradunfall kam es am Freitag im Bezirk Feldkirchen.

Aufgrund eines Bremsfehlers kam der 18-jährige Motorradfahrer in einer starken Rechtskurve zu Sturz. In der Folge schlitterte er gegen das Auto eines 64-jährigen Niederländers. Der junge Mann hatte dabei wohl Glück im Unglück. Denn der Lenker hatte den Sturz zuvor wahrgenommen und seinen Wagen sofort zum Stillstand gebracht.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Der Verletzte Klagenfurter wurde nach einer ersten Notversorgung von der Besatzung des Rettungshubschraubers RK 1 ins LKH Villach geflogen. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Hochrindl Landesstraße war vorübergehend nur einspurig befahrbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 21:01 Uhr aktualisiert