Hitzewelle erreicht neue Ausmaße: Bis zu 37 Grad in Kärnten

Sengende Hitze wird am Samstag in Kärnten erwartet. Höchstwerte von bis zu 37 Grad sind möglich. Vonseiten der Geosphere Austria wurde offiziell eine orange Warnung ausgegeben.

Der Samstag startet vielerorts bereits wolkenlos und die Temperaturen steigen tagsüber rasant an. Bis zum späten Nachmittag herrscht in Kärnten brütende Hitze. Die Thermometer klettern auf schweißtreibende Werte zwischen 33 und 37 Grad. Vonseiten der Geosphere Austria wurde eine orange Warnung ausgegeben. „Am Wochenende wird der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht“, kündigen die Meteorologen an. Erst später am Tag bilden sich in Oberkärnten ein paar kleine Quellwolken. Mit Regenschauern ist jedoch eher nicht zu rechnen.