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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick vom Kreuzbergl in Richtung der Klagenfurter Innenstadt.
Am Wochenende wird in Kärnten der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht.
Kärnten
26/06/2026
Wetterausblick

Hitzewelle erreicht neue Ausmaße: Bis zu 37 Grad in Kärnten

Sengende Hitze wird am Samstag in Kärnten erwartet. Höchstwerte von bis zu 37 Grad sind möglich. Vonseiten der Geosphere Austria wurde offiziell eine orange Warnung ausgegeben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Der Samstag startet vielerorts bereits wolkenlos und die Temperaturen steigen tagsüber rasant an. Bis zum späten Nachmittag herrscht in Kärnten brütende Hitze. Die Thermometer klettern auf schweißtreibende Werte zwischen 33 und 37 Grad. Vonseiten der Geosphere Austria wurde eine orange Warnung ausgegeben. „Am Wochenende wird der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht“, kündigen die Meteorologen an. Erst später am Tag bilden sich in Oberkärnten ein paar kleine Quellwolken. Mit Regenschauern ist jedoch eher nicht zu rechnen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Hitzewarnkarte der Geosphere Austria.
©Geosphere Austria
Orange Warnung aktiv: Am Samstag erreicht die Hitzewelle in Kärnten mit bis zu 37 Grad einen neuen Höhepunkt.
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