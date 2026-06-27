Südkärntner Arzt nach schwerer Krankheit verstorben

Dr. Otmar Kronberger ist nicht mehr. Bleiburg trauert um den langjährigen Internisten und Onkologen. Der Mediziner ist am 24. Juni nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren verstorben. Kronberger widmete sein Berufsleben der Betreuung schwer kranker Menschen und genoss bei Patienten wie auch Kollegen hohes Ansehen. Auch nach seiner Pensionierung blieb er seiner Heimat eng verbunden und verbrachte gemeinsam mit seiner Ehefrau viele Jahre in Bleiburg sowie zeitweise in Wien.

Tiefgläubiger Christ

Für seine beruflichen Verdienste erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter auch das Goldene Doktordiplom seiner Universität. Neben seiner ärztlichen Tätigkeit engagierte sich Kronberger über viele Jahre in der katholischen Kirche. Als gläubiger Christ übernahm er unter anderem Aufgaben als Kommunionspender und wirkte bei kirchlichen Feiern und Gebeten mit. Die Trauerfeier für den Verstorbenen findet am 27. Juni um 11 Uhr in der Filialkirche Einersdorf (Bleiburg) statt.