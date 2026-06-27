Totalsperre am Ossiacher See: Umrundung mit Auto und Rad nicht möglich

Keine Seeumrundung möglich: Die L49 Süduferstraße und der Radweg R2A am Ossiacher See werden kommende Woche tagsüber komplett gesperrt. Grund sind dringend notwendige Aufräumarbeiten nach Sturmschäden.

Kommende Woche ist keine Umrundung des Ossiacher Sees möglich. Wie die Stadtgemeinde Feldkirchen informiert, wird die L49 Südufer Straße in Ostriach von Montag, 29. Juni, bis Freitag, 3. Juli, täglich zwischen 7 und 17 Uhr komplett gesperrt. Betroffen ist auch der beliebte Radweg R2A.

Aufräumarbeiten nach Sturmschäden

Grund für die Sperre sind dringend notwendige Aufräumarbeiten nach Sturmschäden. „Somit ist die Seeumrundung mit dem Fahrrad in diesem Zeitraum auch nicht möglich“, so die Stadtgemeinde. Verkehrsteilnehmer und Radfahrer werden gebeten, dies bei ihrer Routenplanung zu berücksichtigen. Wer nähere Informationen zu alternativen Radtouren benötigt, findet diese in den Tourismusinformationen rund um den See und in Feldkirchen.