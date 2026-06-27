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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autofahrer mit Bier und einen Polizisten.
Bei einem landesweiten Schwerpunkt gegen Alko- und Drogenlenker wurden in Kärnten 25 Führerscheine abgenommen.
Kärnten
27/06/2026
Schwerpunkt

Alko- und Drogenlenker im Visier der Polizei: 25 Führerscheine weg

Von Freitag auf Samstag fand ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Nun zieht die Polizei Bilanz.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten fand vom 26. auf den 27. Juni 2026 ein landesweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Nun zieht die Polizei Bilanz: Bei der Aktion wurden insgesamt 17 Führerscheine wegen Lenken unter Alkoholeinfluss und acht Führerscheine wegen Lenkens unter Drogeneinfluss abgenommen. Außerdem stellten die Beamten 14 Minderalkoholisierungen beim Lenken eines KFZ fest sowie insgesamt 275 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt und 257 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.

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