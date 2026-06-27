Nach Farbattacke: Konditor bringt „linksextreme“ Sonderedition heraus

Der Streit um eine Schokoladenbezeichnung in Klagenfurt nimmt eine neue Wendung. Nach einer Schmieraktion gegen seine Konditorei bringt der Betreiber eine Sonderedition auf den Markt, die direkt auf den Vorfall Bezug nimmt.

Der Konflikt rund um die wohl umstrittenste Schokolade in Klagenfurt geht in die nächste Runde. Nur einen Tag nachdem Aktivisten die Auslagen einer Konditorei in der Innenstadt mit pinker Kreidefarbe beschmiert hatten, reagiert der Geschäftsführer mit einer neuen Sonderedition seines Produkts. Die Tafel erinnert optisch an die Schmieraktion: Die Vollmilchschokolade ist mit rosafarbenen Schlieren verziert – angelehnt an die Kreidefarbe, mit der das Schaufenster besprüht wurde.

Sonderedition spielt auf Aktion an

Angeboten wird die Sonderedition unter dem Namen „Negerbrot Linksextreme Edition Vollmilch ganze Tafel“. Der Name bezieht sich sowohl auf die umstrittene Bezeichnung der Schokolade als auch auf die Farbattacke in der Nacht auf Freitag. Auf seiner Website schreibt der Konditor dazu: „Unser beliebtes Negerbrot in der Sonderedition und dem Design, mit dem Linksradikale am 26.6.26 unser Portal beschmiert haben.“ Doch damit nicht genug. Weiters spricht er von einer „feigen Schmieraktion, wenn man sich nicht einer linken Minderheit beugt“. Neben den rosafarbenen Schlieren findet sich auch ein kleines „Plakat“ auf der Schokolade, mit der trotzigen Aufschrift „Tradition“.

Warum ist die Bezeichnung „Negerbrot“ problematisch? Der Begriff „Neger“ gilt heute als rassistisch und diskriminierend. Er stammt aus der Kolonialzeit und wurde über Jahrhunderte verwendet, um Menschen mit dunkler Hautfarbe abwertend zu kategorisieren. Viele Betroffene empfinden die Bezeichnung als verletzend, da sie mit Ausgrenzung, Unterdrückung und rassistischen Vorurteilen verbunden ist. Auch wenn Begriffe wie „Negerbrot“ oder ähnliche historische Produktnamen früher weit verbreitet waren und oft ohne böse Absicht verwendet wurden, werden sie heute kritisch gesehen. Sprachwissenschaftler und Antirassismus-Experten weisen darauf hin, dass solche Bezeichnungen rassistische Denkmuster fortschreiben können.

Streit beschäftigt Klagenfurt seit Monaten

Bereits seit Ende vergangenen Jahres sorgt der Name von zwei Schokoladesorten der Konditorei für Kritik. Angeboten wird nämlich Erdnussschokolade unter dem Namen „Negerbrot“. Der Konditor verteidigt die Benennung damit, dass es sich dabei um eine seit Jahrzehnten gebräuchliche Bezeichnung für spezielle Erdnussschokolade handele. Den Vorwurf einer diskriminierenden oder beleidigenden Absicht weist man entschieden zurück. Naturgemäß sorgt die Benennung dennoch für harsche Kritik. Seitens der Grünen Klagenfurt wird etwa darauf verwiesen, dass Tradition allein kein Argument sei. Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt, betont:

Das Argument ‚Das war immer schon so‘ war noch nie ein besonders gutes. Früher hat man auch den Müll im Wald entsorgt, Autoreifen im Garten verbrannt und im Gasthaus geraucht. Zum Glück haben wir viele Gewohnheiten hinterfragt und verändert.“

Widerstandskollektiv: „Rassismus hat keinen Platz in Klagenfurt“

Und auch dem „Widerstandskollektiv Klagenfurt/Celovec“ stößt die Bezeichnung sauer auf. Die Aktivisten sollen in der Nacht auf Freitag (26. Juni) die Schaufenster der Konditorei mit abwaschbarer pinker Kreidefarbe besprüht sowie Plakate angebracht haben, um eine Umbenennung zu forcieren. Auf den Plakaten waren Sprüche wie „Kindheitserinnerungen rechtfertigen keinen Rassismus“ oder „Rassismus darf keine Tradition sein“ zu lesen. „Unsere Botschaft ist klar: Rassismus hat keinen Platz in Klagenfurt“, teilt das Widerstandskollektiv in den sozialen Medien mit. Die Polizei nahm nach der Sachbeschädigung Ermittlungen auf.

Jonke: „Gezielter Angriff auf friedliches Zusammenleben“

Unterstützung erhält der Konditor von Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP), der nach der Schmieraktion von einem „gezielten Angriff auf das friedliche Zusammenleben und das wirtschaftliche Fundament unserer Landeshauptstadt“ spricht. Er betont: „Es kann und darf nicht sein, dass ein kleines, radikales Grüppchen in unserer Stadt sein Unwesen treibt und im Schutz der Anonymität glaubt, ungestraft davonzukommen.“ Weiters fordert er die Täter auf, sich bei den Behörden zu melden.