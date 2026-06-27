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/ ©Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof
Das Bild auf 5min.at zeigt einen rauchenden Feldhäcksler.
Ein Feldhäcksler begann aufgrund überhitzter Bremsen zu brennen.
Völkermarkt
27/06/2026
Bremsen überhitzt

Feldhäcksler-Brand: Spontaner Parkplatz-Einsatz für Kärntner Feuerwehr

Eigentlich war die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof auf dem Weg zu einem Feuerwehrbewerb. Doch dichter Rauch auf einem Parkplatz nahe dem Gösselsdorfer See sorgte für einen ungeplanten Einsatz.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Miklauzhof begann der Samstag (27. Juni) mit einem unerwarteten Einsatz. Während sie sich auf dem Weg zum Landesjugendleistungsbewerb befanden, bemerkten sie auf einem Parkplatz in der Nähe des Gösselsdorfer Sees eine Rauchentwicklung.

Bremsen überhitzt

„Betroffene Personen machten uns auf die Situation aufmerksam und baten um Unterstützung“, schildern die Florianis. Sofort eilten sie zu Hilfe. Sie erkundeten die Lage und es stellte sich heraus, dass an einem Feldhäcksler aufgrund überhitzter Bremsen ein Brand entstanden war.

Entstehungsbrand gelöscht

Ein Feuerwehrkamerad griff sofort zu Feuerlöschern und konnte den Entstehungsbrand rasch unter Kontrolle bringen. Durch das schnelle Eingreifen wurde verhindert, dass sich die Flammen auf die Erntemaschine ausbreiten. Nach Abschluss des spontanen Einsatzes setzte die Feuerwehr Miklauzhof ihre Fahrt zum Landesjugendleistungsbewerb wie geplant fort.

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