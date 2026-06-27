„Gloop“ oder „JürGo“? Neues Kärntner Müllmonster sucht einen Namen

Es hat große Zähne, schielt ein bisschen und sorgt derzeit im Lavanttal für Gesprächsstoff. Die Wolfsberger Stadtwerke haben ihr neues Müllmonster vorgestellt – jetzt fehlt dem grünen Kerlchen nur noch eines: ein Name.

„Auffällig, frech und nicht zu übersehen“ – so präsentierten die Wolfsberger Stadtwerke vor einigen Tagen ihr neues Müllmonster. Das auffällige Maskottchen begleitet ab sofort die neuen Gewerbemülltonnen sowie das neue E-Müllfahrzeug der Stadtwerke. Mit einem Augenzwinkern soll es daran erinnern, dass Müll dort landet, wo er hingehört – nämlich in der richtigen Tonne.

Gloop, Rubby oder doch JürGo?

Wie das neue Wolfsberger Müllmonster heißen soll, entscheiden die Bürger selbst. Auf Facebook können alle, die mitmachen wollen, aus fünf Namensvorschlägen wählen: Gloop, Rubby, JürGo, Mubbo und Wurby sind im Rennen. Wer seinen Favoriten in die Kommentare schreibt, nimmt auch automatisch an einem Gewinnspiel teil, bei dem es unter anderem ein Plüschmüllmonster zu gewinnen gibt.