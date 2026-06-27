Die gute Nachricht: Das Ende der aktuellen Hitzewelle ist bereits absehbar. Davor wird es in Kärnten aber noch einmal richtig heiß – mit Spitzenwerten bis zu 37 Grad und tropischen Nächten.

Ein Ende der aktuellen Hitzewelle in Kärnten ist bereits in Sicht, doch davor klettern die Temperaturen noch einmal hoch hinauf.

Ein Ende der aktuellen Hitzewelle in Kärnten ist bereits in Sicht, doch davor klettern die Temperaturen noch einmal hoch hinauf.

Die gute Nachricht zuerst: Ein Ende der aktuellen Hitzewelle ist in Sicht. Nicht so toll ist jedoch: Bevor die Temperaturen zurückgehen, müssen die Kärntner noch einmal ordentlich schwitzen. Am Sonntag und Montag sind regional bis zu 37 Grad möglich. Entspannung dürfte es laut aktuellen Prognosen Mitte der Woche geben: „Die Hitzewelle wird in Kärnten bis inklusive voraussichtlich Mittwoch andauern“, erklärt Meteorologe Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten.

Kaltfront beendet die Hitzewelle in Kärnten

Nach aktuellem Stand zieht am Mittwoch eine Kaltfront von Nordwesten über Kärnten. „Die bringt Regenschauer und Gewitter“, so Hohenwarter. Wann genau die Front Kärnten erreicht und wie diese verlaufen wird, ist derzeit aber noch offen. Die Kaltfront bringt auch endlich wieder ein wenig Abkühlung nach Kärnten, der Mittwoch dürfte vorerst der letzte Tag mit Temperaturen um die 30 Grad sein. „Ab Donnerstag geht’s dann mit normalen Sommertemperaturen weiter“, erklärt der Wetterexperte.

Das sind die Hitzehotspots in Kärnten

Bis dahin dreht der Sommer aber noch einmal richtig auf. Vor allem in den östlichen Landesteilen wird es extrem heiß. Die Hitzehotspots liegen voraussichtlich in den östlichen Landesteilen, etwa in St. Andrä im Lavanttal oder auch in Ferlach. Aber auch die Klagenfurter und die Villacher Innenstadt könnten zu den heißesten Kärntner Orten zählen. Dort könnten die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 37 Grad klettern. Auch am Montag bleibt es vielerorts hochsommerlich. „Von Villach ostwärts sind 35 Grad oder noch einmal sogar ein bisschen mehr möglich“, prognostiziert Hohenwarter.

©GeoSphere Austria Für Klagenfurt und Villach gab die GeoSphere Austria für Sonntag sogar eine rote Hitzewarnung aus.

Ost-West-Gefälle ab Montag in Kärnten

Während es im Osten Kärntens bis voraussichtlich Mittwoch extrem heiß bleibt, könnten sich im Westen bereits am Montag erste Quellwolken bilden. „Vielleicht wird es auch schon erste Wärmegewitter geben. Deswegen wird es im Westen wahrscheinlich nicht mehr ganz so heiß“, erklärt der Meteorologe, der jedoch gleichzeitig betont, dass von einer echten Entspannung auch dort noch keine Rede sein könne: „Die Hitze ist in Oberkärnten deswegen noch nicht gebrochen.“ Das kann auch für die Gesundheit extrem belastend sein: Die Hitze sorgte in Kärnten bereits in den letzten Tagen für volle Notaufnahmen.

Wo es in Kärnten am kühlsten wird

Wer der Hitze entkommen möchte, sollte in den nächsten Tagen möglichst hoch hinaus. Auf die Frage von 5 Minuten, wo es denn in den nächsten Tagen am kühlsten werden wird, erklärt Hohenwarter schmunzelnd: „Am kühlsten wird’s am höchsten Punkt, am Großglockner.“ Doch auch höher gelegene Täler in Oberkärnten bieten in den kommenden Tagen etwas Abkühlung. „In Mallnitz zum Beispiel werden zwar auch über 30 Grad erreicht, das ist aber noch immer sechs bis sieben Grad kühler als im Klagenfurter Becken.“

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tropennächte stehen bevor

In den vergangenen Nächten konnten die Kärntner zumindest nachts noch etwas durchatmen. „Bisher haben wir das Glück gehabt mit relativ kühlen Nächten – Kärnten war in der Nacht auf Samstag das einzige Bundesland ohne Tropennacht“, schildert der Wetterexperte. Das dürfte sich allerdings zu Wochenbeginn ändern. „Auch die Nacht auf Sonntag dürfte keine Tropennacht bringen, aber zu Wochenbeginn wird’s knapp. Montag, Dienstag und Mittwoch könnten Tropennächte dabei sein“, so Hohenwarter.