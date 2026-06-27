Warum 20.000 Menschen am Faaker See Händchen hielten

Weil ihm die „Sexser“ so gefallen, ging es um 6.26 Uhr in der Früh mit einem Sprung in den See los, dann Frühstück um 10.26 Uhr und ab 15.26 Uhr lud Max Strafinger an die 50 Gäste zur Nachmittags-Party, die in den frühen Morgenstunden endete.

Geburtstagskind mit großem Einfallsreichtum

Wie beim Geburtstag hat sich der Touristikexperte in seiner beruflichen Laufbahn, die er als Chef am Faaker See startete, stets was einfallen lassen. Da lud er einst 60 Guinness-Buch-Rekordhalter an den See, um in spannenden Wettbewerben die eigenen Rekorde zu übertrumpfen. Fast 20.000 Menschen hatten sich damals rund um den Faaker und Wörthersee See versammelt. Strafinger wollte Anfang der 80er-Jahre mit dem größten, jemals gebildeten Menschenkreis einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen. „Der Versuch scheiterte, weil in Pörtschach irgendwo eine Lücke in der Menschenkette war,“ ärgert es ihn heute noch.

©Miriam Kaiser

„Oben ohne“-Hochzeit endete fast mit Skandal

Legendär auch seine jährlichen „Oben ohne Dach“-Cabrio-Treffen am Faaker See samt einer „Oben Ohne“-Hochzeit, die mit einem Skandal zu enden drohte. Strafinger: „Geplant war, dass ein Pärchen in einem Cabrio stehend von einem Pfarrer getraut wird. Der Pfarrer, der leider schon verstorbene Pater Bergmanns aus Holland, verweigerte aber den Segen, weil er nicht daran dachte, ein Paar zu trauen, wo die Braut oben ohne, also barbusig, dastehen würde“, schmunzelt der Jubilar heute noch. Der Irrtum des Geistlichen machte in ganz Österreich Schlagzeilen, Strafinger eine Bombenwerbung für den Faaker See und die Braut durfte dann doch noch im Cabrio ihren Mann in die Arme schließen.

Vom Zwergepark bis zur Schiffskette

In Gurk ließ er sich als dortiger Werbeboss dann Jahre später den ersten Zwergepark in Österreich installieren, tausende Gartenzwerge in allen Varianten waren lange Tagesgespräch in Kärnten. Vor Pörtschach verankerte er einmal alle fünf Schiffe der Wörthersee-Flotte mitten im See. Tanzend, singend, feiernd wanderten die Partygäste von einem Schiff zum anderen. Dutzende Wellness-Hotels verband er zu einer Vermarktungsgemeinschaft – mit Filmstar Uschi Glas als Werbeikone.

Pensionist mit 50-Stunden-Woche

Jetzt, als Pensionist gibt er noch immer keine Ruhe, 50 Stunden in der Woche werden in der Tourismuswerkstatt am Ossiacher See noch immer Ideen ausgebrütet. Um mit dem touristischem Urgestein mitzufeiern, spielten die Touristiker Gernot Riedl, Thomas Michor und Sandor Kis mit ihrer Band auf und unterhielten Geburtstagsgäste wie Christof Madl, einst Chef der Niederösterreich-Werbung, Heinz Jäger, einst Capo des Kärntner Reisebüros, Slow-Food-Berater Christopher Gruber, „Wider die Gewalt“-Protagonistin Melitta Trunk oder Villachs Obertouristiker Georg Overs.