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/ ©Freiwillige Feuerwehr Eberndorf
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Löscheinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Eberndorf.
Im Bezirk Völkermarkt heulten heute aufgrund eines Brandes in einer Gartenhütte die Sirenen.
Völkermarkt
27/06/2026
Brandeinsatz

Feuer in Gartenhütte: Person reagiert schnell und verhindert Schlimmeres

Heute wurden die Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf, Kühnsdorf und Gablern zum Brand einer Gartenhütte alarmiert. Eine Person vor Ort reagierte geistesgegenwärtig und startete selbst einen Löschangriff mit dem Feuerlöscher.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Sirenenalarm im Bezirk Völkermarkt: Eine Gartenhütte geriet in Brand. Wie die Freiwillige Feuerwehr Eberndorf in den sozialen Medien mitteilt, reagierte eine Person, die sich vor Ort befand geistesgegenwärtig und startete schon einen Löschangriff mit einem Feuerlöscher, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Brand vollständig abgelöscht

Aufgrund des raschen Eingreifens konnte eine weitere Brandausbreitung bereits eingedämmt werden. „Nach der ersten Erkundung konnte rasch festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr in den betroffenen Räumlichkeiten befanden. Durch das rasche Eingreifen aller Beteiligten konnte der Brand vollständig abgelöscht und bereits nach kurzer Zeit ‚Brand aus‘ gemeldet werden“, heißt es von den Florianis. Im Einsatz standen zudem noch die Polizei und der Notarzt.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Löscheinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Eberndorf.
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Heute wurden die Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf, Kühnsdorf und Gablern zum Brand einer Gartenhütte alarmiert.
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Eine Person vor Ort reagierte geistesgegenwärtig und startete selbst einen Löschangriff mit dem Feuerlöscher.
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Aufgrund des raschen Eingreifens konnte eine weitere Brandausbreitung bereits eingedämmt werden.
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