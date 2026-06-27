Feuer in Gartenhütte: Person reagiert schnell und verhindert Schlimmeres

Heute wurden die Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf, Kühnsdorf und Gablern zum Brand einer Gartenhütte alarmiert. Eine Person vor Ort reagierte geistesgegenwärtig und startete selbst einen Löschangriff mit dem Feuerlöscher.

Sirenenalarm im Bezirk Völkermarkt: Eine Gartenhütte geriet in Brand. Wie die Freiwillige Feuerwehr Eberndorf in den sozialen Medien mitteilt, reagierte eine Person, die sich vor Ort befand geistesgegenwärtig und startete schon einen Löschangriff mit einem Feuerlöscher, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Brand vollständig abgelöscht

Aufgrund des raschen Eingreifens konnte eine weitere Brandausbreitung bereits eingedämmt werden. „Nach der ersten Erkundung konnte rasch festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr in den betroffenen Räumlichkeiten befanden. Durch das rasche Eingreifen aller Beteiligten konnte der Brand vollständig abgelöscht und bereits nach kurzer Zeit ‚Brand aus‘ gemeldet werden“, heißt es von den Florianis. Im Einsatz standen zudem noch die Polizei und der Notarzt.