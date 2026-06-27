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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Nach einem Motorradunfall wurde heute eine 39-Jährige ins Krankenhaus gebracht.
St. Veit an der Glan
27/06/2026
Verletzt

Kontrolle verloren: Motorradfahrerin kracht gegen Baumstamm

Heute Vormittag kam es auf der Hörzendorfer Landesstraße zu einem Unfall. Eine Motorradfahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich gegem 11.20 Uhr. Eine 39-jährige Motorradlenkerin verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet links auf das Bankett und prallte gegen einen im angrenzenden Jungwald liegenden Baumstamm, heißt es vonseiten der Polizei St. Veit an der Glan.

Von Motorrad geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie vom Motorrad geschleudert. Die Frau wurde bereits von einem First Responder, Sanitätern sowie einem ersthelfenden Motorradfahrer erstversorgt. Nach der weiteren notärztlichen Versorgung wurde die 39-Jährige mit Verletzungen in das UKH Klagenfurt verbracht, wird abschließend mitgeteilt.

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