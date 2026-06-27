Kärnten schwitzt weiter: Das sind die Hitze-Hotspots am Samstag

Die Hitzewelle hat Kärnten derzeit voll im Griff. Wo am heutigen Samstag die Hitze-Hotspots sind, erfährst du hier.

Derzeit schwitzen die Österreicher nur so vor sich hin. In einigen Landesteilen wurde die Rote Hitze-Warnung seitens des Wetterdienstes Geosphere Austria ausgerufen, für Kärnten gilt die Orange Warnung am heutigen Samstag. Doch wo ist es heute am heißesten? Wir haben einen Überblick für euch.

Hitzewelle in Kärnten: Die Hotspots am Samstag

Brütende Hitze herrscht in Kärnten. Mit Stand 17 Uhr hat es in Villach 33,8 Grad, dieser Wert ist sozusagen noch der niedrigste, denn Feldkirchen verzeichnet heute 34,5 Grad, dann folgt Dellach im Drautal mit 34,7 Grad und Ferlach mit 34,7 Grad. In Pörtschach misst man 34 Grad. Den absoluten Spitzenwert liefert St. Andrä im Lavantal. Hier werden gegen 17 Uhr 35,5 Grad gemessen. Wie David Kaufmann von tauernwetter.at mitteilt, verzeichnen wir damit auch den ersten offiziellen „Wüstentag“ des Jahres im Bundesland. Doch das war für die derzeitige Hitzewelle noch nicht alles. Denn bereits morgen werden regional bis zu 37 Grad prognostiziert. Im Gespräch mit 5 Minuten betonte Gerhard Hohenwarter von der Geosphere Austria: „Die Hitzewelle wird in Kärnten bis inklusive voraussichtlich Mittwoch andauern.“

Kärnten: Rote Hitzewarnung für Klagenfurt und Villach

Für Kärnten laut Wetterdienst die orange Wettwarnung. Doch für den morgigen Sonntag gibt die Geosphere Austria für Klagenfurt und Villach sogar eine Rote Hitzewarnung aus. Der Vormittag wird zunächst wolkenlos. Am Nachmittag können sich über den Bergen ein paar Quellwolken bilden, die Gewittergefahr bleibt aber nochmals gering, so vonseiten der Meteorologen.

©GeoSphere Austria Für Klagenfurt und Villach gibt die Geosphere Austria eine Rote Hitzewarnung für Sonntag aus.

Hitzewelle setzt Menschen zu

Wie 5 Minuten berichtete, spiegelt sich die Hitzewelle auch in den Notaufnahmen der KABEG-Krankenhäuser wider. Die anhaltende Hitze sorgt für ein erhöhtes Patientenaufkommen, das bestätigte eine KABEG-Sprecherin auf Nachfrage. Es werde außerdem ausdrücklich empfohlen genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. „Zudem sollte der Tagesrhythmus der Hitze angepasst werden und vor allem anstrengende Aktivitäten in den Abend oder in den Morgen verlegt werden“, heißt es.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ende der Hitzewelle in Sicht

Am Montag setzt sich das heiße und sonnige Wetter weiterhin durch. Erwartet werden nach einer weiteren lauwarmen Nacht Höchstwerte zwischen 30 und 36 Grad. Der Dienstag bringt laut Prognose der Geosphere Austria nochmal zwischen 29 und 34 Grad tagsüber, doch der Höhepunkt der ersten großen Hitzewelle ist überschritten. Die lang ersehnte Abkühlung folgt am kommenden Mittwoch. Dazu kommen teils kräftige Regenschauer und Gewitter. „Nach Frühwerten zwischen 16 und 19 Grad erreicht die Temperatur vor Eintreffen der Kaltfront noch einmal Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad“, so vonseiten des Wetterdienstes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 17:19 Uhr aktualisiert