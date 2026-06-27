Kärntens Straßen als „Backofen“: VCÖ fordert Maßnahmen wegen Hitzebelastung

Kärntens Straßen glühen: Bei Temperaturen von bis zu 60 Grad auf dem Asphalt fordert der VCÖ rasche Maßnahmen gegen die Hitze. Besonders ältere Menschen und Öffi-Fahrgäste würden unter dem fehlenden Schatten leiden.

Die aktuelle Hitzewelle macht spürbar, dass zu viele Straßen in Städten und Gemeinden nicht an den Klimawandel angepasst sind, teilt die Mobilitätsorganisation VCÖ in einer Aussendung. Asphalt heizt sich in der prallen Sonne auf rund 60 Grad Celsius auf. Gehsteige und Haltestellen in der prallen Sonne, ohne Schatten, sind für ältere Menschen, chronisch Kranke und andere vulnerable Gruppen kaum benützbar und schränken ihre Mobilität massiv ein, macht der VCÖ aufmerksam.

Hitze wird zur Belastungsprobe

Laut Statistik Austria fühlen sich 39 Prozent der Kärntner durch Hitze stark oder eher stark belastet. Der VCÖ fordert die verstärkte Beschattung von Gehsteigen und Haltestellen sowie kürzere Rotphasen für Fußgängerampeln, heißt es weiter. Während im Jahr 2019 bei der Mikrozensus-Erhebung der Statistik Austria 35 Prozent angaben, in Hitzeperioden sehr stark beziehungsweise stark körperlich durch die Hitze belastet zu sein, waren es im Jahr 2023 bereits 39 Prozent. Das sind rund 186.000 Kärntnerinnen und Kärntner ab 16 Jahren, macht der VCÖ aufmerksam.

Forderung nach Anpassungen

Straßen und Parkplätze würden in vielen Straßen einen regelrechten Hitze-Stau verursachen. Asphalt heizt sich in der prallen Sonne auf rund 60 Grad Celsius auf. Damit wird die Hitzebelastung nicht nur tagsüber verschärft, sondern auch eine stärkere Abkühlung in der Nacht durch die gespeicherte Wärme beeinträchtigt, wird mitgeteilt. Gleiches passiert durch parkende Autos. „Straßen ohne Bäume, ohne Grünflächen, mit vielen parkenden Autos werden an Hitzetagen tagsüber zu einem regelrechten Backofen. Das ist unerträglich für Fußgängerinnen und Fußgänger und belastet die Anrainerinnen und Anrainer massiv. Umso wichtiger ist es, dass die Städte und Gemeinden den Straßenraum rascher und stärker an den Klimawandel anpassen“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Schatten schaffen und Begrünung um Hitzebelastung zu reduzieren

Den Straßenraum an den Klimawandel anpassen heißt konkret, im Straßenraum Bäume zu pflanzen sowie Flächen zu entsiegeln und zu begrünen. Schatten, etwa durch Bäume, reduzieren die Oberflächentemperatur von Asphalt um bis zu 25 Grad Celsius, verdeutlicht der VCÖ. Auch Begrünung trägt zur Reduktion der Hitzebelastung im Umfeld bei. Die Oberflächentemperatur einer Grasfläche erhitzt sich in der prallen Sonne auf rund 40 Grad Celsius statt auf 60 Grad Celsius. So wird das Mikroklima sowohl für die Bewohner als auch für die Fußgänger verbessert, heißt es weiter.

Warten bei Fußgängerampeln

Gerade bei älteren Menschen hat das Zu-Fuß-Gehen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an ihrer Mobilität, wird mitgeteilt. Ein weiteres großes Problem stellen Warteflächen bei Fußgängerampeln dar, die ohne Schatten in der prallen Sonne liegen. „Lange Wartezeiten bei Fußgängerampeln sind an Hitzetagen besonders belastend. Um rasch Abhilfe zu schaffen, sind die Rotphasen bei Fußgängerampeln zu verkürzen. Zudem braucht es bei den Warteflächen Schatten, durch Bäume oder durch technische Maßnahmen“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Mangelnder Hitzeschutz bei Haltestellen

Auch bei Haltestellen ist mangelnder Hitzeschutz ein großes Problem. Beim VCÖ-Haltestellen-Check wurden im heurigen Frühjahr in Kärnten 273 Haltestellen mit Mängeln gemeldet, 56 Prozent der Meldungen bezogen sich auf fehlenden Schatten im Haltestellenbereich, was an Hitzetagen eine starke Belastung für viele Fahrgäste ist, heißt es.

VCÖ: Zahl der Hitzetoten gestiegen

Die Zahl der Hitzetage sei deutlich gestiegen. Während es im Zeitraum von 1961 bis 1990 in Klagenfurt pro Jahr im Schnitt sechs Hitzetage mit einer Tageshöchsttemperatur von 30 Grad Celsius oder mehr gab, waren es im Zeitraum von 1991 bis 2020 bereits 19 Hitzetage pro Jahr und im Vorjahr sogar 33 Hitzetage, wird betont. Auch die Zahl der Hitzetoten habe zugenommen. Im 4-Jahreszeitraum 2022 bis 2025 führte Hitze in Kärnten 191 vorzeitigen Todesfällen, um 30 Prozent mehr als im davorliegenden 4-Jahreszeitraum 2018 bis 2021, weist der VCÖ auf Daten der AGES hin. Mehr Informationen findest auf der Website der Mobilitätsorganisation.