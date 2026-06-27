Nach Tod mit zehn Jahren: „Linas Stern“ hilft krebskranken Kindern

Im Jahr 2025 hat die tapfere Lina den Kampf gegen den Krebs verloren und ihre Augen für immer geschlossen. Doch ihr Herzenswunsch lebt weiter und wird mit dem Verein "Linas Stern" erfüllt.

Die kleine Lina kämpfte mit viel Hoffnung und Kraft. Ihre Mutter Tamara Pirkner beschreibt sie im Gespräch mit 5 Minuten als ein Mädchen mit einer immer währenden positiven Lebenseinstellung. Mit nur zehn Jahren verlor sie den Kampf gegen den Krebs, doch ihr Traum, anderen zu helfen lebt weiter in Form des Vereins „Linas Stern“.

Familie erfüllt Herzenswunsch

Am 26. Mai wurde der gemeinnützige Verein „Linas Stern“ gegründet. „Ihr Traum war es immer einen Ort für schwerkranke oder sterbende Kinder zu schaffen, an dem sie miteinander spielen und wo nicht nur die Krankheit im Vordergrund steht“, erzählt Tamara weiter. Lina hatte selbst damals mit ihrer Krankenschwester die Weihnachts- und Osteraktion ins Leben gerufen. Der Verein fokussiert sich nun auf die Unterstützung von krebskranken Kindern.

„Möchte ihren Traum wahr werden lassen“

Mehr als ihr halbes Leben lang hat Lina mit großer Kraft gegen den Krebs gekämpft. Seit ihrem dritten Jahr hatte sie Knochenkrebs – das seltene und aggressive Ewing-Sarkom. Die Familie musste acht Rückfälle hinnehmen. Immer wieder kämpfte Lina weiter und gab nie auf. Die Therapien waren aufwendig und teuer, weshalb die Familie die Öffentlichkeit um Spenden bat. Zu einer lebensrettenden Therapie im Ausland kam es nicht mehr. Mit Hilfe von zahlreichen Spendern kamen rund 380.000 Euro zusammen, nun soll das Geld auch anderen Familien mit krebskranken Kindern helfen. Über 100.000 Euro davon wurden schon an Familien und auch an andere Vereine gespendet. Im Mai wurde der Entschluss gefasst den Verein „Linas Stern“ zu gründen. „Ich möchte ihren Traum wahr werden lassen“, erzählt Tamara.

Hilfe für krebskranke Kinder

Als Obfrau steht dem Verein Tamara Pirkner vor. Manuela Kasch ist Stellvertreterin, sie hat Lina während ihrer Erkrankung als Krankenschwester in Graz begleitet. Im Fokus des Vereins steht derzeit die Hilfe für krebskranke Kinder, doch dem Verein geh es nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern auch um persönliche. „Linas Stern“ arbeitet eng mit der Kärntner Kinderkrebshilfe zusammen. „Anträge für Unterstützungen können direkt über die Kärntner Kinderkrebshilfe bezogen werden. Gemeinsam möchten wir betroffenen Familien rasch, unkompliziert und mit viel Herz zur Seite stehen“, wird auf der Website des Vereins mitgeteilt. Zudem freut sich der Verein über unterstützende Mitglieder, Menschen die gerne mitwirken wollen, so Tamara Pirkner gegenüber 5 Minuten. „Wir haben einen Stand beim ‚Gackern‘, wer hier mithelfen möchte, oder auch bei diversen anderen Projekten, der kann sich gerne an den uns wenden“, teilt sie mit. Mehr Informationen über den Verein „Linas Stern“ findest du online auf der Website.