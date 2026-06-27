Bis zu 38 Grad: Hitzewelle erreicht am Sonntag ihren Höhepunkt

Derzeit ist es brütend heiß in Kärnten. Wie berichtet, befinden wir uns inmitten der ersten großen Hitzewelle. In den vergangenen Tagen stiegen die Temperaturen kontinuierlich an. Mit Sonntag werden Höchstwerte zwischen 34 und 38 Grad erwartet.

Hitzewelle in Kärnten

„Am Vormittag gibt es dazu einen wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen zwar Quellwolken, die Gewittergefahr bleibt aber nochmals gering“, teilen die Wetterexperten mit. Abkühlung ist zwar in Sicht, aber noch nicht greifbar. Mehr dazu findest du hier: Ende der Hitzewelle in Kärnten in Sicht – aber vorher wird’s richtig heiß.