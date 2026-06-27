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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt Seerosen am Faaker See.
Der Sonntag wird brütend heiß in Kärnten.
Kärnten
27/06/2026
Wetterprognose

Bis zu 38 Grad: Hitzewelle erreicht am Sonntag ihren Höhepunkt

Wie der Wetterdienst Geosphere Austria mitteilt, haben wir am Sonntag den Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erreicht.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Derzeit ist es brütend heiß in Kärnten. Wie berichtet, befinden wir uns inmitten der ersten großen Hitzewelle. In den vergangenen Tagen stiegen die Temperaturen kontinuierlich an. Mit Sonntag werden Höchstwerte zwischen 34 und 38 Grad erwartet.

Hitzewelle in Kärnten

„Am Vormittag gibt es dazu einen wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen zwar Quellwolken, die Gewittergefahr bleibt aber nochmals gering“, teilen die Wetterexperten mit. Abkühlung ist zwar in Sicht, aber noch nicht greifbar. Mehr dazu findest du hier: Ende der Hitzewelle in Kärnten in Sicht – aber vorher wird’s richtig heiß.

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