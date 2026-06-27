Sohn fand leblosen Vater: Bei Sturz in Bachbett von Traktor überrollt

Heute kam es gegen Mittag zu einem tragischen Unglück. Als ein 56-Jähriger Arbeiten mit einem Traktor durchführte, stürzte er über einen steilen Hang in ein Bachbett. Sein Sohn fand ihn leblos.

Heute kam ein Mann ums Leben, als er mit seinem Traktor einen Hang hinab stürzte und dann in einem Bachbett landete.

Heute kam ein Mann ums Leben, als er mit seinem Traktor einen Hang hinab stürzte und dann in einem Bachbett landete.

Zu der Tragödie kam es heute gegen 11.30 Uhr. Ein 56-Jähriger führte mit einem Traktor, der mit einer Transportkiste ausgestattet war, Arbeiten im Bezirk Klagenfurt-Land durch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er im Zuge eines Entladevorganges mit dem Traktor rückwärts über einen steilen Hang geraten und in weiterer Folge rund 20 Meter in das Bachbett des Kleinen Dürrengrabenbaches abgestürzt sein, teilt die Polizei mit.

Sohn machte sich auf die Suche und fand ihn liegend auf

Dabei dürfte der Mann vom Traktor überrollt worden sein. Da der 56-Jährige nicht nach Hause zurückkehrte, machte sich sein Sohn auf die Suche und fand seinen Vater neben dem Traktor liegend auf. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C11 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, heißt es weiter.

81 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz im Rosental, Ludmannsdorf, Suetschach, Maria Elend und St. Jakob im Rosental sowie die Bergrettung Ferlach mit insgesamt 81 Einsatzkräften.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 20:58 Uhr aktualisiert