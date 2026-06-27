Hubschraubereinsatz: 73-Jähriger stürzt 20 Meter mit Drachenflieger ab

Gegen 13.20 Uhr startete heute ein 73-Jähriger auf der Emberger Alm mit seinem Drachenflieger zu einem Freizeitflug. Doch dann geriet er zu nahe an Bäume und stürzte ab.

Heute stürzte ein Mann mit seinem Drachenflieger ab und wurde dann ins LKH Klagenfurt geflogen.

Heute stürzte ein Mann mit seinem Drachenflieger ab und wurde dann ins LKH Klagenfurt geflogen.

Unmittelbar nach dem Start geriet der Drachenflieger vermutlich aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse zu nahe an die dort befindlichen Bäume und kollidierte mit einer Baumkrone, teilt die Kärntner Polizei mit.

Sturz in unwegsames Gelände

In weiterer Folge stürzte der 73-Jährige aus rund 20 Metern Höhe in unwegsames Gelände. Der Mann wurde mittels Taubergung durch den Notarzthubschrauber RK1 geborgen und anschließend mit Verletzungen in das LKH Klagenfurt geflogen, so die Beamten abschließend.