Süße Überraschung: Kärntner Topmodel Nadine Leopold ist schwanger

"The best is yet to come": Mit diesen Worten verkündete die Kärntnerin Nadine Leopold auf Instagram ihre Schwangerschaft. Für das internationale Topmodel beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt.

Süße Baby-News: Das aus Wolfsberg stammende Topmodel Nadine Leopold hat auf Instagram bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Mit mehreren Fotos, auf denen sie ihren Babybauch zeigt und einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält, verkündete die 32-Jährige die freudige Nachricht. Dazu schrieb sie: „The best is yet to come“ (auf Deutsch: „Das Beste kommt erst noch.“). Unter dem Posting gratulierten zahlreiche Fans sowie Wegbegleiter aus der Modebranche dem Kärntner Model. Weitere Details, etwa zum Geburtstermin oder zum Geschlecht des Babys, verriet das ehemalige Victoria’s-Secret-Model bislang noch nicht.

Von Wolfsberg auf die internationalen Laufstege

Leopold stammt aus dem Kärntner Lavanttal und wurde bereits mit 16 Jahren von einem Model-Scout entdeckt. Für ihre internationale Karriere verließ sie noch vor der Matura das BORG Wolfsberg und arbeitete anschließend für renommierte Marken wie H&M, Mango, Vero Moda, Zalando und Garnier. Internationale Bekanntheit erlangte sie auch durch ihre Auftritte bei den legendären Victoria’s Secret-Modenschauen in den Jahren 2017 und 2018. Die Kärntnerin stand außerdem schon für Designer wie Philipp Plein auf dem Laufsteg und zierte die Cover internationaler Modemagazine. Nach mehreren Jahren in New York und Berlin lebt sie heute in London.