Hitzeschlacht in Griffen: Kärntner Feuerwehren kämpften um Titel

Griffen war am Samstag Austragungsort der 66. Landesmeisterschaft und des 21. Landesjugendleistungsbewerbs der Kärntner Feuerwehren. Mehr als 1.500 Florianis zeigten bei hochsommerlichen Temperaturen ihr Können.

Bei großer Hitze und vor zahlreichen Zuschauern sind am Samstag (27. Juni) in Griffen (Bezirk Völkermarkt) die 66. Landesmeisterschaft und der 21. Landesjugendleistungsbewerb der Kärntner Feuerwehren über die Bühne gegangen. Insgesamt nahmen rund 800 aktive Feuerwehrmitglieder in 89 Gruppen sowie rund 550 Mädchen und Burschen an den Bewerben teil. Organisiert wurde die Großveranstaltung von den fünf Feuerwehren der Marktgemeinde Griffen – FF Griffen, FF Greutschach-Kaunz, FF Enzelsdorf, FF Pustritz und FF Langegg – gemeinsam mit dem Bezirksfeuerwehrkommando Völkermarkt und der Marktgemeinde Griffen.

Spannung bis zum Schluss

Die aktiven Bewerbsgruppen traten in den Kategorien Bronze, Silber, Mannschaftsleistungsbewerb und dem „Cup der Cupsieger“ gegeneinander an. Besonders erfreulich war laut Landesfeuerwehrverband die Teilnahme von sechs reinen Frauengruppen. Auch beim Landesjugendleistungsbewerb ging es hoch her. Rund 550 Nachwuchsfeuerwehrmitglieder im Alter zwischen zehn und 15 Jahren stellten sich den Einzel- und Gruppenbewerben. Häufig entschieden nur Hundertstelsekunden über Sieg oder Niederlage. Aufgrund der hohen Temperaturen wurde unter der Führung von Landesfeuerwehrarzt Michael Obmann ein eigenes Hitzeschutzkonzept umgesetzt. Rund 500 Helfer sorgten für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

©Kärntner Landesfeuerwehrverband

Landesfeuerwehrkommandant dankt

Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin gratulierte allen Teilnehmern: „Wir gratulieren allen Teilnehmern und Gewinnern. Es ist nicht selbstverständlich, neben Einsätzen und Übungen auch noch mit vollem Elan hinter den Bewerben zu stehen. Wir durften heute sehen, mit welchem Eifer und mit welcher Motivation die Teilnehmer dabei waren und das bei noch nie dagewesenen Wetterbedingungen.“