37 Grad in Kärnten – dann bringen Gewitter Abkühlung

Der Sommer dreht in Kärnten noch einmal richtig auf. Nach den heißesten Tagen der aktuellen Hitzewelle bringt erst eine Kaltfront zur Wochenmitte die ersehnte Abkühlung. Wir haben einen Wochenausblick für euch.

Die Hitzewelle hat Kärnten weiter fest im Griff. Nach einem heißen Sonntag werden zum Start in die neue Woche noch einmal Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht, ehe eine Kaltfront zur Wochenmitte für Gewitter und eine spürbare Abkühlung sorgt. Wir haben einen Überblick für euch, was euch diese Woche wettertechnisch erwartet.

Sonntag wird der heißeste Tag der Woche

Am Sonntag erreicht die aktuelle Hitzewelle ihren Höhepunkt. Laut GeoSphere Austria steigen die Temperaturen auf 33 bis 37 Grad. Der Himmel präsentiert sich zunächst wolkenlos, erst am Nachmittag bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Die Gewittergefahr bleibt jedoch gering. Die größten Hitze-Hotspots liegen laut Meteorologe Gerhard Hohenwarter in den am Sonntag in den östlichen Landesteilen Kärntens. Besonders heiß wird es voraussichtlich in St. Andrä im Lavanttal, in Ferlach sowie in der Klagenfurter und Villacher Innenstadt.

Montag: Weiterhin über 35 Grad möglich

Auch am Montag hält die Hitzewelle an. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 31 bis 36 Grad. Über den Tauern und den Gurktaler Alpen können am Nachmittag erste Hitzegewitter entstehen, in den meisten Landesteilen bleibt es aber trocken. „Von Villach ostwärts sind 35 Grad oder noch einmal sogar ein bisschen mehr möglich“, erklärte Hohenwarter im Gespräch mit 5 Minuten.

Magst du heißes Sommerwetter? Ja, je heißer, desto besser! Ich mag es warm, aber nicht zu heiß. Nein, ich mag kühlere Temperaturen lieber. Ist mir egal, ich bin fast nur drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Dienstag wird die Luft zunehmend schwül

Der Dienstag startet erneut mit strahlendem Sonnenschein. Vor allem in Unterkärnten bleibt die Hitzebelastung mit bis zu 35 Grad sehr hoch. Gleichzeitig nimmt laut GeoSphere die Schwüle zu. Am Nachmittag steigt von Westen her die Wahrscheinlichkeit für Gewitter. Lokal können diese bereits etwas Abkühlung bringen, vielerorts bleibt es aber bis zum Abend trocken.

Mittwoch bringt Gewitter und das Ende der Hitzewelle

Am Mittwoch erreicht schließlich die angekündigte Kaltfront Kärnten. Zuvor wird es mit 29 bis 33 Grad allerdings noch einmal heiß. „In der schwülheißen Luft entstehen am Nachmittag mächtige Quellwolken und gegen Abend muss man verbreitet mit teils kräftigen Gewittern rechnen“, so die Prognosen der GeoSphere. Wie genau die Kaltfront verlaufen wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Fest steht derweil nur: Mit der Kaltfront geht die Hitzewelle vorerst zu Ende.

Ab Donnerstag wieder angenehme Sommertemperaturen

Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter in Kärnten wieder. Während im Süden in den Morgenstunden noch einzelne Regenschauer möglich sind, lockern die Wolken im Tagesverlauf auf. Bei 25 bis 28 Grad wird es deutlich angenehmer als zu Wochenbeginn. Auch der Freitag präsentiert sich überwiegend sonnig und trocken. Zwar ziehen zeitweise dichtere Wolken durch, die Schauerneigung bleibt aber gering. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 25 und 30 Grad.

Tropennächte zu Wochenbeginn möglich

Nicht nur tagsüber ist die Hitze belastend. Nachdem Kärnten zuletzt von Tropennächten verschont geblieben war, können sie zum Wochenbeginn nun auch in unserem Bundesland auftreten. „Montag, Dienstag und Mittwoch könnten Tropennächte dabei sein“, prognostizierte Hohenwarter. Das bedeutet, dass die Temperaturen mancherorts auch in der Nacht nicht mehr unter 20 Grad sinken.