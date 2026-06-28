Guttaring macht Eislaufplatz ganzjährig nutzbar

Der bisher nur im Winter genutzte Eislaufplatz in Guttaring soll künftig das ganze Jahr über genutzt werden können. Zusätzlich entstehen neue Lagermöglichkeiten für mehrere örtliche Vereine.

In der Marktgemeinde Guttaring wird der Bereich oberhalb des Sportplatzes derzeit umfassend umgestaltet. Der bisher vor allem im Winter als Eislaufplatz genutzte Bereich soll künftig ganzjährig für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Für die Umgestaltung werden rund 11.000 Euro investiert.

Land Kärnten unterstützt Projekt

Das Land Kärnten unterstützt das Vorhaben im Rahmen der Kleinprojektförderung mit 6.000 Euro. Gefördert werden unter anderem Pflastersteine, Splitt, Transportkosten sowie Lärchenholz für den Boden der Umkleide. „Es ist wichtig, dass für die Bevölkerung das ganze Jahr über attraktive und vielseitig nutzbare öffentliche Bereiche zur Verfügung stehen. Das stärkt nicht nur das Vereinsleben in der Gemeinde, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung“, betont Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber.

Neue Lagerräume für Vereine

Zusätzlich entstehen auf einem Grundstück nahe dem Sportpark neue Lagermöglichkeiten für mehrere Guttaringer Vereine. Dafür werden mehrere Container aufgestellt, die künftig von der Landjugend, der Theatergruppe, der Perchtengruppe und der Marktmusik genutzt werden können. Damit sich die Container besser ins Ortsbild einfügen, erhalten sie eine Einhausung aus Lärchenholz. Dieses Projekt kostet insgesamt rund 20.000 Euro und wird vom Land mit weiteren 10.000 Euro gefördert. Gruber sieht darin eine Investition in die Region: