150 Jahre Glocknerhaus: Alpenverein lädt zur Jubiläumsfeier

Das Glocknerhaus am Fuße des Großglockners feiert heuer sein 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt der Alpenverein Klagenfurt am 2. Juli zu einer Jubiläumsveranstaltung ins kärnten.museum ein.

Seit seiner Errichtung im Jahr 1876 gilt das Glocknerhaus als wichtiger Stützpunkt für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. „Es ist ein Stück Kärntner Geschichte, ein bedeutendes Symbol des Alpinismus und seit Generationen ein Ort der Begegnung für Bergsteigerinnen und Bergsteiger aus aller Welt“, betont der Alpenverein Klagenfurt. Zum 150-jährigen Bestehen des traditionsreichen Hauses veranstaltet der Alpenverein Klagenfurt am Donnerstag, dem 2. Juli, eine Jubiläumsfeier im kärnten.museum.

Glocknerhaus im Fokus

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Sonderausstellung „Hoch in den Alpen – Gletscher, Fauna, Wege“ statt, die noch bis zum 5. September zu sehen ist. Sie beschäftigt sich mit der Veränderung der alpinen Landschaft, der Entwicklung der Gletscher, der Tierwelt sowie der Geschichte des alpinen Wegenetzes und widmet dem Glocknerhaus einen besonderen Schwerpunkt.

©zVg So sah das Glocknerhaus früher aus.

Kletterturm und „Eisgletscher“-Eis

Ab 16 Uhr sind Besucher zu einem gemeinsamen Auftakt eingeladen. Der offizielle Festakt beginnt um 17 Uhr. Zwei Impulsvorträge beleuchten die 150-jährige Geschichte des Glocknerhauses sowie die Entwicklung der Pasterze und zeigen den Wandel des Hochgebirges über eineinhalb Jahrhunderte auf. Im Anschluss lädt der Alpenverein zu regionaler Hüttenkost und einem gemütlichen Beisammensein ein. Für zusätzliche alpine Atmosphäre sorgt ein mobiler Kletterturm, der während der gesamten Veranstaltung kostenlos genutzt werden kann. Außerdem erhält jede Besucherin und jeder Besucher passend zum Thema der Ausstellung ein „Eisgletscher“-Eis.