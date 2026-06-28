Kinder sammeln Klimapunkte: Jetzt werden 2.000 Bäume gepflanzt

Mit Bus, Fahrrad oder zu Fuß statt mit dem Auto: 120 Schülerinnen und Schüler aus dem Lieser- und Maltatal haben im Rahmen der Aktion „Cool in die Schul“ ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität gesetzt.

Beim großen Schulweg-Klimafest in Gmünd wurden am 19. Juni jene Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, die im vergangenen Schuljahr besonders häufig klimafreundlich unterwegs waren. Insgesamt nahmen 120 Kinder aus sieben Schulen und 35 Klassen an der Aktion „Cool in die Schul“ teil. Die Aktion wird seit 2021 von Bacher Reisen gemeinsam mit der Klima- und Energiemodellregion Lieser-/Maltatal durchgeführt.

Klimapunkte für Bäume gesammelt

Wer an rund 80 Prozent der Schultage mit dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kam, sammelte sogenannte Klimapunkte. Diese Punkte werden nun in ein nachhaltiges Projekt umgewandelt: Insgesamt 2.000 Jungbäume werden in der Region Lieser- und Maltatal gepflanzt. Entstehen soll ein klimafitter Mischwald mit unter anderem Lärchen, Bergahorn, Weißtannen, Stieleichen und Buchen. Die Bäume kommen Familien zugute, die nach persönlichen Schicksalsschlägen Unterstützung bei der Bewirtschaftung ihrer Waldflächen benötigen. Fachlich begleitet wird das Projekt von den Österreichischen Bundesforsten.

©Gernot Gleiss Bei „Cool in die Schul“ sammelten die Schülerinnen und Schüler … ©Gernot Gleiss … fleißig Klimapunkte für die Umwelt.

„Schüler sind die Stars“

Projektinitiatorin Marlene Bacher von Bacher Reisen betonte beim Abschlussfest den Einsatz der Kinder: „Die Schüler sind die Stars des heutigen Tages. Ihr Einsatz am Schulweg macht den Erfolg der Aktion erst möglich. Denn jede Busfahrt, jeder Schulweg zu Fuß zählt.“ Auch Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) bezeichnete die Initiative als Vorzeigeprojekt: „Was als Initiative zur bewussten Nutzung des öffentlichen Verkehrs begonnen hat, hat sich zu einem Leuchtturmprojekt entwickelt, das nachhaltige Mobilität und soziales Engagement verbindet.“ Wer bereits in jungen Jahren Bus, Fahrrad oder den Fußweg nutze, entwickle nachhaltige Mobilitätsgewohnheiten für die Zukunft.

©Gernot Gleiss Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig sprach von einem nachhaltigen Leuchtturmprojekt.

Setzlinge und Promibesuch zum Abschluss

Beim Abschlussfest erhielten alle teilnehmenden Kinder symbolisch einen Setzling und eine Holzplakette mit ihrem Namen. Die Jungbäume werden später an geeigneten Standorten in der Region gepflanzt, wo sie langfristig wachsen können. Für Begeisterung sorgte außerdem der Besuch von Ski-Star Marco Schwarz. Er nahm sich Zeit für Autogramme und Fotos und zeigte sich von der Aktion beeindruckt:

Ich finde die Idee mit den Bäumen großartig. Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung sind für uns alle wichtig. Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, kann das viel bewirken – besonders für die nächste Generation.“