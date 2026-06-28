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/ ©Feuerwehr Stein im Jauntal
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz bei einem Waldbrand.
Im Bezirk Völkermarkt brach am Samstagnachmittag ein Waldbrand aus.
Völkermarkt
28/06/2026
Samstagnachmittag

Waldbrand am Steinerberg: Vier Feuerwehren löschen schnell

Ein Waldbrand hat am Samstagnachmittag am Steinerberg im Bezirk Völkermarkt einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Vier Feuerwehren verhinderten durch ihr rasches Eingreifen eine Ausbreitung der Flammen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Am Samstagnachmittag (27. Juni) wurden mehrere Kärntner Feuerwehren zu einem Waldbrand am Steinerberg (Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee, Bezirk Völkermarkt) alarmiert. Wie die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal auf Facebook berichtet, ging der Einsatz gegen 16 Uhr los. Gemeinsam mit den Feuerwehren Peratschitzen, Rückersdorf und Bad Eisenkappel rückten die Einsatzkräfte aus. „Durch das rasche Eingreifen aller Einsatzkräfte konnte der Brand schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal. Zur Brandursache liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz bei einem Waldbrand.
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