Lena Schätte gewinnt Bachmann-Preis 2026 und BKS-Publikumspreis

Der von der Landeshauptstadt Klagenfurt gestiftete, mit 30.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis 2026 geht an Lena Schätte und ihren Text „Was wir tragen“. Auch das Publikum stimmte für die deutsche Autorin und ihren bewegende

Jury und Publikum waren sich diesmal einig: Lena Schätte und ihr Text „Was wir tragen“ beeindruckte die hochkarätige Jurorenschaft, aber auch die Leser. Daher geht der 50., mit 30.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt und der mit 7.000 Euro dotierte BKS-Publikumspreis an die deutsche Autorin. Außerdem erhält Lena Schätte das Festivalschreiber-Stipendium des Carinthischen Sommers.

Davon erzählt ihr Text „Was wir tragen“

Ihr Text „Was wir tragen“ erzählt von zwei übergewichtigen Mädchen, die sich in der Schule auf der Toilette verstecken um ohne Spott ihr Jausenbrot essen zu können und sich gemeinsam vor Mobbern in der Schule schützen. Dass ein Text über gesellschaftliche Ausgrenzung ohne Anklage auskommt und rein durch literarische Kraft bewegt, hat beeindruckt.

KELAG-Preis ging an Kinga Toth

„Ostblock Mädel“ lautet der Titel des Textes der in Ungarn geborenen Autorin Kinga Toth. Die Sprachwissenschaftlerin und Visuell-Klang-Poetin wurde nicht nur für ihren Text, der von Gastarbeiterinnen im Grenzland zwischen Österreich und Ungarn erzählt, gelobt. Ihre durch Stimmungselemente und Geräusche ergänzte Lesung beeindruckte die Jury. Kinga Toth erhielt den mit 15.000 Euro dotierten KELAG-Preis.

Weitere Preise verliehen

Ozan Zakariya Keskinkilic wird für seinen Text „Vater ohne Sohn“ mit dem mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunkpreis ausgezeichnet. Der 3sat-Preis (7.500 Euro) geht an Magdalena Schrefel. Die österreichische Autorin erzählt in ihrem Text mit dem Titel „Kirschen, Herz mit Verband“ von einer 40-jährigen Frau, die mit der Diagnose lebensbedrohlicher Brustkrebs konfrontiert wird und der daraus resultierenden Frage: Wie formuliert man eine solche Diagnose – für sich und vor der Familie.

100. Geburstag von Ingeborg Bachmann

2026 ist ein besonderes Jahr in der Literaturstadt Klagenfurt, heißt es in einer Aussendung. Ingeborg Bachmann wäre heuer 100 Jahre alt geworden, der nach ihr benannte, im gesamten deutschsprachigen Raum anerkannte Literaturpreis wurde zum 50. Mal vergeben. Auch dieses Jahr lasen im ORF-Theater drei Tage lang 14 Autoren aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Ungarn vor sieben Juroren unveröffentlichte Texte. Am heutigen Sonntag wurden Preise im Gesamtwert von 75.000 Euro an die prämierten Autoren verliehen. Mit der heutigen Preisverleihung endet die Ära von zwei Persönlichkeiten, die den Bachmannbewerb maßgeblich mitgeprägt haben: Juryvorsitzender Klaus Kastberger zieht sich nach zwölf Jahren aus der Jury zurück und Horst L. Ebner nach 14 Jahren aus der Organisation und Koordination der „Tage der deutschsprachigen Literatur“, wird abschließend mitgeteilt.