Vier von fünf Kärntnern wollen im Urlaub aufs Handy verzichten

Weniger Zeit am Smartphone, mehr Erholung: Laut einer aktuellen Umfrage möchte die Mehrheit der Kärntner im Sommerurlaub bewusst auf Bildschirmzeit verzichten.

Kurz vor Beginn der Sommerferien zeigt eine aktuelle Umfrage des Online-Marktplatzes refurbed: Viele Kärntner wünschen sich im Urlaub eine Auszeit vom Smartphone. 67,7 Prozent der Befragten gaben an, ihre tägliche Bildschirmzeit reduzieren zu wollen. Vier von fünf Kärntnern (80 Prozent) wären sogar bereit, einen ganzen Tag komplett auf Bildschirme zu verzichten. Damit liegt Kärnten im Bundesländervergleich im Spitzenfeld. Nur in Tirol und der Steiermark ist die Bereitschaft mit jeweils 82,9 Prozent noch etwas höher. Für die repräsentative Umfrage wurden im März 2026 im Auftrag von refurbed 1.000 Personen in Österreich befragt.

Was ist deine durchschnittliche Screentime pro Tag? Unter einer halben Stunde. Eine halbe Stunde bis eine Stunde. Ein bis zwei Stunden. Drei bis vier Stunden. Mehr als vier Stunden. Ich weiß nicht genau. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Jüngere wollen besonders oft abschalten

Österreichweit möchten 65,2 Prozent der Befragten im Urlaub weniger Zeit vor Bildschirmen verbringen. Besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch bei den 18- bis 30-Jährigen: 76,7 Prozent wollen ihre Bildschirmzeit reduzieren, das sind mehr als zwei Drittel aller Befragten. Warum das so ist, kann nur gemutmaßt werden: „Möglicherweise auch deshalb, weil diese Altersgruppe analog zur Gen Z (wobei keine Minderjährigen befragt wurden) durch ihre Digitalaffinität insgesamt eine hohe ,Screentime‘ im Alltag aufweist“, heißt es seitens refurbed. Während die Bereitschaft zur Reduktion mit zunehmendem Alter sinkt, sind die ältesten Befragten in Bezug auf bildschirmfreie Tage am offensten. In der Altersgruppe der 56- bis 65-Jährigen würden 82 Prozent einen Tag ohne Bildschirm verbringen.

©refurbed refurbed hat 1.000 Kärntnerinnen und Kärntner zu ihrer Bildschirmzeit im Urlaub befragt. ©refurbed Auch ob ein Tag ohne Bildschirmzeit denkbar wäre, wurde gefragt.

Burgenland und Vorarlberg als Schlusslicht

Deutlich geringer fällt der Wunsch nach einer digitalen Auszeit im Burgenland und in Vorarlberg aus. Dort möchte jeweils weniger als die Hälfte der Befragten ihre Bildschirmzeit im Urlaub reduzieren. Auch die Zustimmung zu einem bildschirmfreien Tag ist im Burgenland mit knapp 70 Prozent österreichweit am niedrigsten. refurbed-Co-Founder Kilian Kaminski resümiert:

Die Ergebnisse bestätigen uns darin, dass Einschränkung im Konsumverhalten nicht immer gleichbedeutend mit ‚Verzicht‘ sein muss, sondern auch einem ‚Wunsch nach weniger‘ entsprechen kann.“

©refurbed refurbed-Co-Founder Kilian Kaminski sieht die Ergebnisse der Umfrage als positives Signal für einen bewussteren Umgang mit Handy und Co.

Positives Signal

Refurbed sieht in den Ergebnissen vielmehr ein Zeichen für einen bewussteren Umgang mit digitalen Geräten und sieht Potenzial für zukünftige Trends. Kaminski betont: „Das Hinterfragen der eigenen Nutzung lässt die Menschen hoffentlich auch auf anderen Ebenen bewusster mit ihrer Elektronik umgehen: Die längere Nutzungsdauer, die korrekte Wiederverwendung und die fachgerechte Entsorgung sind dabei ebenso zentral wie Screentime oder der Umgang mit der eigenen Lebenszeit, die nicht verschwendet werden sollte.“ Für mehr bildschirmfreie Zeit im Urlaub hat refurbed auch einige Tipps parat.