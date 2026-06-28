Crash beim Überholen: Motorradfahrer (73) nach Sturz verletzt

Heute hat es auf der Bleiburger Straße ordentlich gekracht. Ein Überholmanöver endete für einen Mann mit Verletzungen.

Nach einem Unfall mit einem Auto wurde ein Motorradlenker ins Klinikum Wolfsberg gebracht.

Nach einem Unfall mit einem Auto wurde ein Motorradlenker ins Klinikum Wolfsberg gebracht.

Am heutigen Sonntag gegen 11 Uhr lenkte ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt sein Auto auf der Bleiburger Straße (B81) in Fahrtrichtung Lavamünd und beabsichtigte bei Aich, nach links abzubiegen. Zur selben Zeit setzte ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Motorrad zum Überholen an. Dann krachte es.

Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Im Zuge des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto, wodurch der Motorradlenker zu Sturz kam. Der 73-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen vom Rettungsdienst in das Klinikum Wolfsberg eingeliefert, teilt die Kärntner Polizei mit.