Spitzen-Temperaturen: So warm sind derzeit die Kärntner Seen

Die aktuelle Hitzewelle macht sich auch bei den Temperaturen der Kärntner Seen bemerkbar. Diese erreichen derzeit Spitzen-Temperaturen bis zu 29 Grad. Wir haben einen Überblick für euch.

Kärnten befindet sich derzeit im Höhepunkt der Hitzewelle. Für Villach und Kärnten wurde heute vonseiten des Wetterdienstes Geosphere Austria eine rote Hitzewarnung ausgegeben. Für den Rest des Landes gilt die orange Hitzewarnung. Zudem würde in Österreich der bisherige Juni-Rekord gebrochen. Die aktuellen Außentemperaturen lassen auch die Seen nicht unberührt.

Hitzewelle in Kärnten hat ihren Höhepunkt erreicht

Aktuell ist es ordentlich heiß in Kärnten. Mit Stand 15.30 Uhr werden in Feldkirchen, St. Veit an der Glan und Hermagor 34,5 Grad gemessen – so laut der Geosphere Austria. In Ferlach schwitzt man bei 35 Grad und in St. Andrä im Lavantal werden 35,8 Grad gemessen. Doch bringen derzeit die Kärntner Seen noch Abkühlung?

29 Grad Wassertemperatur im Pressegger See

Gerade bei solchen Temperaturen zieht es die Kärntner zu den heimischen Badeseen. Spitzenreiter ist, laut dem hydrografischen Dienst des Landes Kärnten, der Pressegger See mit stolzen 29 Grad. Der Rauschele See und der Turnersee messen derzeit 28,6 Grad, dicht gefolgt Maltschacher See (28,5 Grad) und dem Wörthersee (28,2 Grad). Auch. noch 28 Grad hat der Gösselsdorfer See.

Kärntner Seen werden wärmer

Knapp an der 28 Grad kratzt mit 27,9 Grad der Keutschacher See. Der Faaker See hat sich mittlerweile auf 27,8 Grad erwärmt, sowie auch der Klopeiner See und der Ossiacher See. Der Längsee misst 27,7 Grad. Gerade noch unter 27 Grad werden am Weißensee gemessen (26,9). Am kühlsten ist noch der Millstätter See mit 25,8 Grad und der Brennsee mit 25,6 Grad. Ob es sich da aber noch um eine Erfrischung handelt, bleibt fraglich.

©hydrographie.ktn.gv.at Eine aktuelle Karte des Hydrografischen Dienstes zeigt: In Kärnten klettern die Wassertemperaturen auf 29 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 15:53 Uhr aktualisiert