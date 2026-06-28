Sicherheitsgipfel in Kärnten: Asyl-Kurs, Hitzegefahr und Ukraine-Lage

Am vergangenen Freitag fand in Kärnten wieder ein Sicherheitsgipfel statt. Ein großes Thema war die Lage in der Ukraine sowie im Mittleren und Nahen Osten. Auch um das Thema Asyl ging es.

Beim Sicherheitsgipfel des Landes Kärnten ging es um die Themen Asyl, die derzeitige Hitze und die Lage in der Ukraine, sowie im Nahen Osten.

Beim Sicherheitsgipfel des Landes Kärnten ging es um die Themen Asyl, die derzeitige Hitze und die Lage in der Ukraine, sowie im Nahen Osten.

Politik, Behörden, Fachabteilungen, Einsatzkräfte, Bundesheer, Organisationen und Fachleute trafen sich diesen Freitag, um sich beim Sicherheitsgipfel über aktuelle Themen abzustimmen. Ein großes Thema war die Lage in der Ukraine sowie im Mittleren und Nahen Osten, die Oberst Thomas Enenkel vom Österreichischen Bundesheer in einem Vortrag erörterte. Ebenso ging es um das Thema Asyl.

Fellner sprach über Asyl, Ehrenamt und die derzeitige Hitzewelle

So sagte Landeshauptmann Daniel Fellner, dass auch bei der Flüchtlingsreferentenkonferenz ein restriktiverer Kurs festgelegt worden sei. Dabei gehe es zum Beispiel um Rückführungen und den Stopp von Sozialmissbrauch. Fellner hob außerdem, auch im Zuge der Landeshauptleutekonferenz angestoßene, Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes hervor. „Dabei soll es insbesondere auch um steuerliche Entlastungen gehen“, erklärte er. Aus aktuellem Anlass wichtiges Thema waren zudem Gefahren durch die Hitzewelle. Betont wurde, dass die Hitze als Naturgefahr ernst zu nehmen sei, sie kann zu massiven gesundheitlichen Belastungen führen.

ÖGK-Tarifmodell und „Starnacht am Wörthersee“

Bei der Landeshauptleutekonferenz ist es laut Fellner außerdem um das ÖGK-Tarifmodell für Krankentransporte gegangen. Die derzeitige pauschalierte Abgeltung orientiere sich nicht ausreichend an den realen Aufwendungen für Personal, Fahrzeuge, Infrastruktur und Betrieb, sagte er. Zur Generalprobe der „Starnacht am Wörthersee“ habe das Land als Dankeschön wieder 1.000 Ehrenamtliche eingeladen, berichtete Fellner. „Die Karten waren innerhalb von neun Stunden weg“, konnte er mitteilen.

©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: LHStv. Martin Gruber, LH Daniel Fellner, Obst. Thomas Enenkel ©LPD Kärnten/Kuess | Am vergangenen Freitag fand in Kärnten wieder ein Sicherheitsgipfel statt. ©LPD Kärnten/Kuess | Politik, Behörden, Fachabteilungen, Einsatzkräfte, Bundesheer, Organisationen und Fachleute trafen sich diesen Freitag, um sich beim Sicherheitsgipfel über aktuelle Themen abzustimmen. ©LPD Kärnten/Kuess | Ein großes Thema war die Lage in der Ukraine sowie im Mittleren und Nahen Osten. Auch um das Thema Asyl ging es. ©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Bürgermeister Christian Gamsler ©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Marcel Gamper, LHStv. Martin Gruber, LH Daniel Fellner, Martin Hafner

Gruber sprach über Dürre und die Landwirtschaft

Landeshauptmann-Stv. Martin Gruber ging als Agrarreferent auf das Thema Dürre ein, welche die Versorgungssicherheit massiv beeinträchtigen könne. Durch den Regen der vergangenen Wochen habe sich die Lage wieder etwas entspannt, aber wir befinden uns gerade wieder in der nächsten Hitzewelle. In diesem Zusammenhang verwies Gruber darauf, dass Kärnten und Österreich über ein sehr gutes Versicherungssystem verfügen, das durch Beiträge der öffentlichen Hand landwirtschaftliche Betriebe entlaste.