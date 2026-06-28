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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee.
Der Montag wird wieder heiß in Kärnten.
Kärnten
28/06/2026
Prognose

Montagswetter in Kärnten: Bis zu 36 Grad und Hitzegewitter möglich

Am Montag bleibt es sehr heiß und überwiegend sonnig, doch über den Bergen entstehen Hitzegewitter.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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„Am Nachmittag entstehen über den Bergen, und hier bevorzugt in den Tauern und Gurktaler Alpen, Hitzegewitter. In den meisten Landesteilen bleibt es aber gewitterfrei“, heißt es von der Geosphere Austria. Der Wind weht anfangs aus östlichen Richtungen, dreht am Nachmittag aber auf Nordwest und lebt deutlich auf, teilen die Meteorologen weiter mit. Nach einer weiteren lauwarmen Nacht steigt die Temperatur auf Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad.

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