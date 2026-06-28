Montagswetter in Kärnten: Bis zu 36 Grad und Hitzegewitter möglich

„Am Nachmittag entstehen über den Bergen, und hier bevorzugt in den Tauern und Gurktaler Alpen, Hitzegewitter. In den meisten Landesteilen bleibt es aber gewitterfrei“, heißt es von der Geosphere Austria. Der Wind weht anfangs aus östlichen Richtungen, dreht am Nachmittag aber auf Nordwest und lebt deutlich auf, teilen die Meteorologen weiter mit. Nach einer weiteren lauwarmen Nacht steigt die Temperatur auf Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad.