Kärnten: Bund kündigt Erhöhung der Förderung für Fachhochschulen an

Für Kärnten seien die geplanten Verbesserungen ein wichtiges Signal für den Hochschulsektor, der maßgeblich zur Ausbildung qualifizierter Fachkräfte, zur Innovationskraft des Landes und zur regionalen Wertschöpfung beiträgt, so in einer Aussendung des Landes. Weitere Forderungen bleiben aufrecht, heißt es. „Dieser erste Erfolg ist eine wichtige Basis für unsere nächste FH-Länderkonferenz, die In Kärnten stattfinden soll“, so Hochschulreferent Landesrat Peter Reichmann.

„Erfreulich, dass der Bund nun wichtige Schritte setzt, …“

„Die FH Kärnten ist ein zentraler Baustein unseres Bildungs- und Innovationsstandortes. Sie bildet hochqualifizierte Fachkräfte in Zukunftsbereichen aus, arbeitet eng mit Unternehmen zusammen und leistet mit ihrer angewandten Forschung einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Kärntens. Es ist daher erfreulich, dass der Bund nun wichtige Schritte setzt, um die Entwicklung der Fachhochschulen weiter zu stärken“, betont Reichmann.

Erhöhung der Studienplatzfinanzierung

Die geplante Erhöhung der Studienplatzfinanzierung sowie ein neuer Entwicklungs- und Finanzierungsplan, zusätzliche Sondermittel zur Stärkung der Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen – für die FH Kärnten würde das mehr Handlungsspielraum bedeuten, um rasch auf den Fachkräftebedarf zu reagieren, innovative Studienangebote weiterzuentwickeln und ihre Rolle als zentraler Bildungs-, Forschungs- und Innovationspartner für Kärnten weiter auszubauen, heißt es weiter.

Standorte in Spittal, Villach, Klagenfurt und Feldkirchen

Mit ihren Standorten in Spittal an der Drau, Villach, Klagenfurt und Feldkirchen sei die FH Kärnten weit über den Hochschulbereich hinaus ein wichtiger Impulsgeber für die Regionen. Sie unterstütze Unternehmen bei Innovationen, fördere den Wissenstransfer und trage dazu bei, qualifizierte Absolventinnen und Absolventen im Land zu halten. „Die enge Zusammenarbeit zwischen der FH Kärnten, der Wirtschaft und den öffentlichen Einrichtungen ist ein Erfolgsmodell. Um diesen Weg fortsetzen zu können, braucht es Rahmenbedingungen, die Innovation ermöglichen und den Hochschulen die notwendige Flexibilität bei der Weiterentwicklung ihrer Studienangebote geben“, so Reichmann.

©LPD Kärnten/Bauer Hochschulreferent Landesrat Peter Reichmann begrüßt die von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner angekündigten Maßnahmen zur Weiterentwicklung der österreichischen Fachhochschulen in Reaktion auf die Forderungen aus der ersten FH-Länderkonferenz.

„Für die Zukunft der Fachhochschulen braucht es …“

Der Kärntner Hochschulreferent verweist darauf, dass die Bundesländer in den vergangenen Monaten gemeinsam wichtige Anliegen an den Bund herangetragen haben. Die nun angekündigten Maßnahmen seien ein positives Signal, müssten aber als Beginn eines umfassenderen Reformprozesses verstanden werden. „Für die Zukunft der Fachhochschulen braucht es vor allem langfristige Planungssicherheit, eine verlässliche Finanzierung sowie attraktive Bedingungen für Forschung und internationale Kooperationen. Nur so können Standorte wie die FH Kärnten ihre Stärken weiter ausbauen und im internationalen Wettbewerb bestehen.“