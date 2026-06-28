Ärmelkanalschwimmer Georg Findenig startet ins nächste Abenteuer

Von England nach Frankreich war erst der Anfang: Der Kärntner Georg Findenig stellt sich der nächsten eiskalten Herausforderung im North Channel. Das Ziel vor Augen: die prestigeträchtigen „Ocean’s Seven“.

Nach dem Ärmelkanal (2024) zieht es den Kärntner für sein Das nächstes Abenteuer in die eisige Meerenge zwischen Nordirland und Schottland.

Nach dem Ärmelkanal (2024) zieht es den Kärntner für sein Das nächstes Abenteuer in die eisige Meerenge zwischen Nordirland und Schottland.

Nach der erfolgreichen Durchquerung des Ärmelkanal richtet Georg Findenig, Freiwasserschwimmer und Veranstalter des Extrem-Open-Water-Bewerbs JOHNNY WHO, seinen Blick bereits auf das nächste prestigeträchtige Ziel: den North Channel. Die Meerenge zwischen Nordirland und Schottland gilt unter Langstreckenschwimmern als eine der anspruchsvollsten Freiwasserstrecken der Welt. Eisige Wassertemperaturen, starke Strömungen, wechselhafte Wetterbedingungen und die Gefahr von Quallen machen den North Channel selbst für erfahrene Athleten zu einer Herausforderung. Der Slot ist vom 6. Juli bis 12. Juli 2026 gebucht: Je nach Wetterbedingung geht Findenig an den Start.

Ein Schritt weiter in Richtung der Traumerfüllung

Mit seinem erfolgreichen Ärmelkanal-Schwimmen im August 2024 hat Georg Findenig bewiesen, dass Ausdauer, Disziplin und mentale Stärke außergewöhnliche Leistungen ermöglichen. Nun folgt der nächste Schritt auf seinem Weg durch die bedeutendsten Freiwasserstrecken der Welt. Die Durchquerung des North Channel ist nicht nur ein weiteres sportliches Abenteuer, sondern Teil eines noch größeren Traums: der erfolgreichen Bewältigung der sogenannten „Ocean’s Seven“. Ein Vorhaben, das übrigens erst 34 Schwimmer und Schwimmerinnen weltweit geschafft haben.

Mission: North Channel

Mit der Durchquerung des Ärmelkanals hat Georg Findenig einen Meilenstein erreicht. Als vierter Österreicher und erster Kärntner schwamm er die legendäre Strecke von Großbritannien nach Frankreich und bewältigte rund 40 Kilometer in 11 Stunden und 14 Minuten – trotz hoher Wellen und widriger Wetterbedingungen.

Der North Channel bildet nun die nächste Station auf dem Weg zu den „Ocean’s Seven“, der weltweit renommiertesten Herausforderung im Langstrecken-Freiwasserschwimmen. Die Serie umfasst sieben der schwierigsten Meerengen der Welt: den North Channel, den Cook Strait, den Molokai Channel, den Tsugaru Strait, die Straße von Gibraltar, den bereits absolvierten Ärmelkanal sowie den Catalina Channel. Aufgrund ihrer Schwierigkeit werden die Ocean’s Seven häufig mit den „Seven Summits“ des Bergsteigens verglichen.

Für Georg Findenig bedeutet der North Channel weit mehr als nur die nächste Schwimmstrecke. Er ist der Auftakt zu einem neuen Kapitel seiner sportlichen Laufbahn – und ein weiterer Beweis dafür, dass jedes Ziel mit konsequenter Vorbereitung, Leidenschaft und unerschütterlichem Willen erreichbar ist. „Mit dem North Channel beginnt für mich ein neues Kapitel. Die Strecke fordert mich auf allen Ebenen, aber genau solche Herausforderungen treiben mich an und lassen mich wachsen“, so Findenig.

Distanz und Regelwerk

Für Findenig heißt es also erneut, samt Begleitboot und seiner Crew in See zu stechen – und das ohne Neoprenanzug oder andere Schwimmhilfen. Das Regelwerk des puristischen Freiwasserbewerbs erlaubt ausschließlich Badebekleidung, Badekappe und Schwimmbrille. Auch ein Kontakt mit dem Begleitboot ist über die gesamte Distanz hinweg untersagt.

Damit gilt es, rund 35 Kilometer Wasserstrecke ausschließlich schwimmend zurückzulegen und schlussendlich an der Küste Schottlands an Land zu gehen. Dabei setzt Findenig erneut auf die Unterstützung seiner Crew: „Ich bin sehr dankbar, dass mich mein Sohn und zwei enge Freunde, Gerhard Petschnig und Intensivmediziner Dr. Christian Wutti als mein Teamarzt, begleiten werden. Sie sind ein extrem wichtiger Teil meines Vorhabens. Sie versorgen mich während der gesamten Dauer mit allem, was ich im Wasser zu mir nehmen kann, und geben mir vor allem mentalen Rückhalt. Neben dem körperlichen Training sind sie der wichtigste Faktor für die erfolgreiche Bewältigung der Strecke“, weiß Findenig aus Erfahrung.