Frontalcrash: Motocrossfahrer (50) über Auto geschleudert – verletzt

In Wolfsberg kam es heute zu einer Frontalkollision zwischen einem Motocrossfahrer und einer Autolenkerin. Der Mann wurde dabei verletzt.

Nach einem Unfall mit einem Auto musste heute ein Motocrosslenker ins LKH Wolfsberg gebracht werden.

Nach einem Unfall mit einem Auto musste heute ein Motocrosslenker ins LKH Wolfsberg gebracht werden.

Heute, gegen 19 Uhr, lenkte eine 18-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg ihr Auto auf der Eisdorfer Gemeindestraße bergwärts. Zur selben Zeit fuhr ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg mit seiner Motocross in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Frontalkollision, teilt die Kärntner Polizei mit.

Mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht

Der Motocrosslenker wurde über das Fahrzeug geschleudert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 50-Jährige mit Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Wolfsberg eingeliefert, so die Beamten abschließend.