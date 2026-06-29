Mutter schlägt Alarm: Große Suchaktion am Millstätter See

Am Sonntagabend herrschte große Aufregung am Millstätter See in Kärnten: Eine Mutter hatte einen Notruf abgesetzt, nachdem sie ihren schwimmenden Sohn nicht mehr finden konnte.

Ein Badetag ging am Millstätter See am Sonntag (28. Juni) turbulent zu Ende. „Gegen 18 Uhr wurde ein Schwimmer als vermisst gemeldet“, erklärt Einsatzstellenleiter Horst Tuppinger von der Wasserrettung Spittal/Millstatt auf Anfrage von 5 Minuten. Die Einsatzkräfte reagierten sofort: „Es gab eine Großalarmierung“, erklärt Tuppinger. Taucher, Boote, Wasserrettung, Feuerwehren, Polizei und Rotes Kreuz rückten aus, um nach dem Vermissten zu suchen. Doch was ist eigentlich passiert?

Mutter sah Sohn nicht mehr

„Ein Mann wurde zuletzt von seiner Mutter im See schwimmend gesehen“, schildert der Einsatzstellenleiter die Situation. Doch plötzlich fehlte von dem ungefähr 30-Jährigen jede Spur. Die Frau befürchtete, dass ihr Sohn untergegangen sei und setzte einen Notruf ab. Am See angekommen machten sich die Einsatzkräfte sofort auf die Suche. Glücklicherweise löste sich der Einsatz in Wohlgefallen auf: „Nach rund 30 Minuten ist er von selber wieder ,aufgetaucht'“, erklärt Tuppinger schmunzelnd. Der Mann war eine etwas größere Runde um den See geschwommen und war deshalb nicht mehr sichtbar gewesen.

Experte empfiehlt Schwimmbojen und Badehauben

Auch wenn dieser Fall glimpflich ausgegangen ist, kommt es in Österreich immer wieder zu schweren oder sogar tödlichen Badeunfällen. Einsatzstellenleiter Tuppinger betont, wie wichtig eine gute Sichtbarkeit ist und empfiehlt für größere Runden im See Schwimmbojen. „Wenn es dunkler ist, sieht man die Köpfe von Schwimmern nicht gut. Auch für Bootsfahrer ist es oft schwierig, Schwimmer zu erkennen“, teilt er seine Erfahrungen. Doch auch farbige Badehauben können zu einer besseren Sichtbarkeit von Schwimmern beitragen. „Mit so etwas hätte der Einsatz gestern wahrscheinlich vermieden werden können“, so Tuppinger abschließend.