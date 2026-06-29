„Mehr Flexibilität“: BH Völkermarkt weitet Servicezeiten aus

Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt erweitert ihr Serviceangebot. Ab Dienstag, dem 7. Juli 2026, steht die Behörde der Bevölkerung zusätzlich an einem Nachmittag für den Parteienverkehr zur Verfügung.

Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt baut ihre Serviceleistungen aus und erweitert ihre Öffnungszeiten. Ab Dienstag, dem 7. Juli 2026, können Bürgerinnen und Bürger ihre Amtswege zusätzlich jeden Dienstag von 12 bis 16 Uhr erledigen.

„Mehr Kundennähe, Flexibilität und Erreichbarkeit“

Mit den erweiterten Parteienverkehrszeiten soll insbesondere Berufstätigen sowie Menschen mit eingeschränkten zeitlichen Möglichkeiten der Zugang zu Behördenleistungen erleichtert werden. Die neuen Öffnungszeiten ergänzen das bestehende Serviceangebot. „Ein modernes Serviceverständnis bedeutet, sich an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren. Mit den erweiterten Parteienverkehrszeiten setzen wir ein klares Zeichen für mehr Kundennähe, Flexibilität und Erreichbarkeit“, betont die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt.