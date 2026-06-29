Feuerwehr rechnet mit Gaffern ab: „Man starrt nicht auf Verletzte“

Bei Unfällen haben die Einsatzkräfte häufig nicht nur mit der schwierigen Situation, sondern auch noch mit Schaulustigen zu kämpfen.

Bei Unfällen haben die Einsatzkräfte häufig nicht nur mit der schwierigen Situation, sondern auch noch mit Schaulustigen zu kämpfen.

Nach einem belastenden Verkehrsunfall wendet sich der Abschnittsfeuerwehrkommandant des Feuerwehrabschnitts Oberes Drautal mit einer klaren Botschaft an die Öffentlichkeit. In einem emotionalen Facebook-Beitrag appelliert er an Schaulustige, Unfallstellen nicht aus Neugier aufzusuchen oder gar zu filmen. Das belaste nicht nur die Betroffenen, sondern auch Feuerwehr, Rettung und Ersthelfer.

„Da sind sie – die Gaffer“

„Die Feuerwehr kommt zum Einsatzort und sieht Leid, Schmerz und manchmal Situationen, in denen es um Leben oder Tod geht. Für uns zählt dann jede Sekunde“, beginnt das Posting des Abschnittsfeuerwehrkommandanten. Doch ungestört ihre Arbeit zu verrichten, ist meist nicht möglich. „Plötzlich hat man das Gefühl, beobachtet zu werden“, schildert der Kommandant weiter. Während die Einsatzkräfte gemeinsam mit Rettung, Polizei und Ersthelfern um Menschenleben kämpfen, versammeln sich immer wieder Gaffer am Unfallort: „Da sind sie – die Gaffer, die Schaulustigen. Menschen, die stehen bleiben oder eigens zum Unfallort fahren, weil sie die Sirenen gehört haben. Manche zücken sogar ihr Handy, um Fotos oder Videos zu machen.“

„Würden Sie wollen, dass fremde Menschen zusehen?“

Für die Einsatzkräfte stellt ein solches Verhalten eine zusätzliche Belastung dar. „Für uns Einsatzkräfte und auch für die Ersthelfer, die oft als Erste vor Ort sind und bereits Großartiges leisten, ist das ein ungutes Gefühl“, so der Abschnittsfeuerwehrkommandant. Und er fragt klar heraus: „Würden Sie wollen, dass fremde Menschen zusehen, wenn Sie oder ein Angehöriger in einer solchen Lage wären? Wahrscheinlich nicht.“ Weiters betont er, dass Neugier bei Unfällen zwar verständlich sei. In solchen Situationen müsse aber die Menschlichkeit siegen.

„Man starrt nicht auf verletzte Menschen“

Man möchte meinen, dass einem Dinge wie „Man starrt nicht auf Menschen, die schwer verletzt in einem Fahrzeug eingeklemmt sind oder sonst in einer hilflosen und lebensbedrohlichen Situation sind“ der Hausverstand sagt, der Alltag der Florianis zeigt jedoch ein anderes Bild.

Enorme psychische Belastung

Wie belastend solche Situationen sein können, zeigte sich laut Feuerwehr nach einem kürzlich abgearbeiteten Unfalleinsatz. Noch am selben Tag fand eine Nachbesprechung mit dem Team für Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen (SVE) statt. Dabei sei deutlich geworden, dass das Verhalten von Gaffern viele Einsatzkräfte nachhaltig beschäftige. „Dieses Gefühl, bei der Rettung von Menschen beobachtet oder sogar gefilmt zu werden, bleibt im Kopf. Es erschwert nicht nur die Arbeit am Einsatzort, sondern wirkt auch psychisch nach“, betont der Abschnittsfeuerwehrkommandant.

„Jeder Mensch verdient Respekt“

Die Feuerwehr appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmer, Einsatzstellen freizuhalten und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Wer helfen könne, solle das tun. Aus bloßer Neugier stehen zu bleiben oder eigens zum Unfallort zu fahren, helfe jedoch niemandem. Zum Abschluss findet der Kommandant noch einmal deutliche Worte: „Respekt kostet nichts – bedeutet aber für Betroffene, Ersthelfer und Einsatzkräfte oft sehr viel. Denn jeder Verletzte ist ein Mensch. Und jeder Mensch verdient Respekt – gerade in seinen schwersten Stunden.“