Pauschalmiete vereinbart – dann folgte für Kärntnerin böses Erwachen

Trotz vereinbarter Pauschalmiete flatterte einer Kärntnerin eine Nachforderung von über 1.200 Euro ins Haus. Die Arbeiterkammer griff ein – mit Erfolg.

Mit einer Nachforderung von mehr als 1.200 Euro wurde eine Kärntner Mieterin Anfang 2026 überrascht. Obwohl sie seit Jahren eine vertraglich vereinbarte Pauschalmiete bezahlt, verlangte ihr Vermieter nachträglich von ihr, die gestiegenen Betriebs- und Heizkosten für das Jahr 2024 zu bezahlen.

Pauschalmiete vereinbart

Die Frau lebt seit 2019 in einer kleinen Wohnung. Im Mietvertrag wurde laut Angaben der Arbeiterkammer Kärnten damals eine Pauschalmiete von 350 Euro vereinbart, die sämtliche Wohnkosten – darunter Hauptmietzins, Betriebskosten, Heizung und Strom – umfasst. Eine gesonderte Abrechnung der Nebenkosten ist damit ausgeschlossen. Später einigten sich Mieterin und Vermieter einvernehmlich auf eine Erhöhung der Pauschalmiete auf 370 Euro ab 2025.

Böses Erwachen im Jänner 2026

Im Jänner 2026 folgte jedoch das böse Erwachen: Trotz der Vereinbarung erhielt die Frau eine Jahresabrechnung für die Betriebs- und Heizkosten des Jahres 2024 samt einer Nachforderung von mehr als 1.200 Euro. Zunächst stimmte sie einer Ratenzahlung zu, wandte sich anschließend aber an die Mietrechtsexpertinnen und -experten der Arbeiterkammer Kärnten. Nach Prüfung der Unterlagen intervenierte AK-Juristin Claudia Prettner erfolgreich. Der Vermieter erstattete die bereits überwiesenen 410 Euro zurück und verzichtete auf sämtliche weiteren Forderungen. AK-Präsident Günther Goach betont:

Wer einen Fixpreis vereinbart, darf später nicht heimlich Kostensteigerungen weitergeben.“

Vermieter wälzen Kosten ab, AK hilft

Die Arbeiterkammer Kärnten beobachtet nach eigenen Angaben derzeit vermehrt Versuche, gestiegene Kosten auf Mieterinnen und Mieter abzuwälzen. „Wir raten dringend dazu, jede Forderung vor der Zahlung von unseren Expertinnen und Experten kostenlos prüfen zu lassen“, so Goach. Noch bis 31. Juli können Mieterinnen und Mieter sowie Wohnungseigentümer ihre Betriebskostenabrechnungen im Rahmen des „Betriebskosten-Checks 2026“ kostenlos von der Arbeiterkammer Kärnten überprüfen lassen.