Hitze als Ursache: ÖAMTC musste am Wochenende zu 596 Einsätzen in Kärnten ausrücken

Allein in Kärnten mussten die Pannenhelfer 596-mal ausrücken: Die Hauptursache für die zahlreichen Vorfälle waren Probleme mit den Autobatterien, da diese durch extrem hohe Temperaturen ebenso stark gefährdet sind wie durch winterliche Kälte. Laut Oliver Weber, dem Technischen Leiter des ÖAMTC Kärnten, war der Mobilitätsclub gut auf den Hitzehöhepunkt vorbereitet und sieht sich für die kommenden Sommermonate bestens gerüstet.

2.927 Einsätze am Samstag

Für Autofahrer hat der Experte zudem einen wichtigen Rat parat: Es sollte bei Fahrten in der Sommerhitze stets eine Flasche Wasser mitgenommen werden. Wenn ein Fahrzeug liegenbleibt, fällt umgehend auch die Klimaanlage aus, sodass mitgeführte Getränke dabei helfen, die Wartezeit auf die Pannenhilfe besser zu überstehen. Der statistische Höhepunkt des Wochenendes lag auf dem Samstag mit 2.927 Einsätzen im gesamten Bundesgebiet. Am Freitag rückte die Pannenhilfe 2.876-mal aus, während am Sonntag 2.501 Vorfälle registriert wurden. Zusätzlich zu diesen Pannenhilfen kam der ÖAMTC-Abschleppdienst am selben Wochenende österreichweit auf insgesamt 2.527 Einsätze.

Weiteres erhöhtes Pannenaufkommen erwartet

Während im Westen des Landes die Temperaturen bereits wieder sinken, bleibt es im Osten Österreichs noch bis zur Mitte der Woche heiß, weshalb dort weiterhin mit einem erhöhten Pannenaufkommen zu rechnen ist. Am kommenden Wochenende beginnt bei dann milderen Temperaturen die erste Phase der Sommerferien, was für den ÖAMTC den Auftakt in eine ohnehin arbeitsreiche Sommersaison markiert.