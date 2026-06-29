Unfall sorgt für Sperre auf der A2 bei Völkermarkt

Ein Lkw-Unfall sorgt derzeit für eine Sperre auf der A2. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Am Montagnachmittag: Auf der A2 Südautobahn ist es im Bezirk Völkermarkt zu einem Unfall gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Völkermarkt West und Völkermarkt Ost (Fahrtrichtung Italien) geht derzeit nichts mehr. Laut ASFINAG blockiert ein Unfall mit einem Lkw die Fahrbahn, Pannenstreifen und der erste Fahrstreifen sind gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich bis circa 17 Uhr andauern. Der ÖAMTC berichtet von einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Polizei vor Ort

Die genaue Anzahl der beteiligten Fahrzeuge sowie der Verletzten ist derzeit noch unklar. Auf Anfrage von 5 Minuten erklärte Bezirksinspektorin Lisa Sandrieser von der Landespolizeidirektion Kärnten in einer ersten Stellungnahme: „Es hat einen Unfall gegeben, die Kollegen sind noch vor Ort und nehmen das Ganze auf“. Laut Augenzeugen gibt es einen kilometerlangen Stau. Auch ein Hubschrauber dürfte im Einsatz sein. Weitere Details folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 15:54 Uhr aktualisiert