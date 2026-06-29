Rekord trotz Hitze: Über 950 Teilnehmer beim Herzlauf Kärnten

Großer Erfolg für den guten Zweck: Am Samstag, dem 27. Juni 2026, verwandelte sich Baldramsdorf in eine riesige Sport- und Solidaritätsarena. Beim 5. Herzlauf Kärnten trotzten insgesamt 958 Läufer den Temperaturen von weit über 30 Grad, um herzkranke Kinder und deren Familien zu unterstützen.

„Achte auf dein Herz und laufe für meins“

Unter dem emotionalen Motto „Achte auf dein Herz und laufe für meins“ gingen Sportler aller Altersklassen auf Strecken von bis zu 10 Kilometern an den Start. Besonders die Kleinsten zeigten großen Einsatz: 270 Kinder stürmten am Morgen beim „Kidsrun4kids“ die Laufbahn. „Der Herzlauf ist immer wieder ein sehr bewegendes Fest der Solidarität für herzkranke Kinder und deren Familien“, freute sich Veranstalterin Michaela Altendorfer, Präsidentin des Vereins Herzkinder Österreich, in einer Pressemitteilung. Organisiert wurde das Event in Kooperation mit dem lokalen Verein Herz4Kids Baldramsdorf.

Prominente Hilfe und 28.250 Euro an Spenden

Für ein echtes Highlight im Rahmenprogramm sorgte Schlagersängerin Charlien mit einem Auftritt. Auch Ex-Fußballprofi Guido Burgstaller unterstützte die Aktion tatkräftig: Er steuerte nicht nur Trikots für Verlosungen bei, sondern finanzierte mit seinem Verein „Bande mit Herz“ auch Therapiestunden für eine Kärntner Herzfamilie. Der größte Gänsehautmoment folgte schließlich bei der Siegerehrung, als die gesammelten Spenden übergeben wurden. Sensationelle 28.250 Euro kamen insgesamt zusammen. Einen großen Beitrag steuerte Markus Rainer von der Kinderpatenschaft Österreich mit einem Scheck über stolze 25.000 Euro bei. Weitere Spenden kamen von HSH Ökostrom (2.500 Euro), Michelle’s Sweet Dreams (500 Euro) und dem Verein Wandelstern (250 Euro). Das Geld kommt nun direkt betroffenen Kindern, Jugendlichen und Familien mit angeborenem Herzfehler zugute.