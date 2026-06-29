Kärntner (67) stürzt in felsigem Gelände in den Tod

Tragischer Bergunfall in Kärnten: Eine Wandergruppe hat am heutigen Montagmorgen eine leblose Person in der Kreuzeckgruppe entdeckt. Für einen 67-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau kam jede Hilfe zu spät.

Eine Wandergruppe war am Morgen gegen 8 Uhr von der Feldnerhütte aus aufgebrochen, um den Gipfel des Kreuzecks zu besteigen. Rund 200 Höhenmeter unterhalb des Ziels machten die Wanderer eine Entdeckung: Sie stießen auf eine leblose männliche Person und wählten den Notruf. Die Besatzung des alarmierten ÖAMTC-Rettungshubschraubers C7 flog die Unfallstelle an, doch der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beim Abstieg verunglückt

Wie aus einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten hervorgeht, konnten Polizeibeamte die Identität des Toten inzwischen zweifelsfrei klären. Bei dem Verunglückten handelt es sich um den 67-jährigen Spittaler. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wird davon ausgegangen, dass der Mann bereits am Vortag auf den Gipfel aufgestiegen war. Beim anschließenden Abstieg im steilen, felsdurchsetzten Gelände dürfte er zu Sturz gekommen sein und sich dabei die tödlichen Verletzungen zugezogen haben.