Hitzewelle: Fellner will Ferien um zwei Wochen vorziehen

Gehen Kärntens Schüler bald früher in die Ferien? Weil die Klassenzimmer im Juni zu Hitzestau-Zonen werden, drängt LH Daniel Fellner auf eine Reform.

Die hochsommerlichen Temperaturen bringen Kärntens Schulen ins Schwitzen – und lassen nun eine politische Debatte entflammen. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) fordert in einer aktuellen Aussendung eine Reform: Die Sommerferien sollen um zwei Wochen nach vorne verlegt werden, sodass der Schulschluss bereits Ende Juni stattfindet.

Bereits nächstes Jahr früher in die Sommerferien starten?

„Die hochsommerlichen Hitzetage rücken immer mehr nach vorne: Der Juni ist heute das, was vor Jahrzehnten der August gewesen ist – und das mit einigen Graden mehr jenseits der 30er Marke. Die Klassenzimmer werden zu Hitzestau-Zonen. Es ist Zeit, darauf zu reagieren“, begründet Fellner seine Forderung. Ein Festhalten an der 80 Jahre alten Regelung sei nicht mehr zeitgemäß. „Historisch gesehen waren die Sommerferien an die landwirtschaftlichen Erntezeiten angepasst. Heute holt der Landwirt ja auch dann die Ernte ein, wenn sie reif ist“, zieht der Landeshauptmann einen Vergleich. Ein weiterer Vorteil: Die darauffolgenden Herbstferien bekämen durch mehr Unterrichtszeit im Frühherbst einen echten pädagogischen Sinn. Fellner fordert den Bund auf, „rasch zu handeln und sicherzustellen, dass wir bereits im nächsten Jahr früher in die Sommerferien starten können.“

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ).