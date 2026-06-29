Boden-Gipfel in Linz: Kärnten unterzeichnet „Österreich Deklaration“

In Linz (Oberösterreich) kam es heute zum zweiten Mal zu einem gesamtösterreichischen Treffen der Raumordnungsreferenten, Städte- und Gemeindevertreter sowie Bundesminister Norbert Toschnig. Im Zentrum stand die Unterzeichnung der sogenannten „Österreich Deklaration“ – ein historischer Schulterschluss für eine gemeinsame Bodenstrategie. Unter dem Leitsatz „Boden schützen & Zukunft ermöglichen“ bekennen sich Bund, Länder und Gemeinden dazu, den Schutz von Flächen und die wirtschaftliche Weiterentwicklung künftig im Gleichgewicht zu halten. „Mit dem heutigen Schulterschluss wollen wir als Bundesländer klarstellen, dass ein sorgsamer Umgang mit der Ressource Boden und das Ermöglichen von wirtschaftlicher Entwicklung zusammengehören“, betont Kärntens Raumordnungsreferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP) in einer Presseaussendung.

Schluss mit falschen Zahlen

Ein Kernpunkt der Deklaration ist ein neues, einheitliches Monitoring. Dadurch soll die Raumordnungspolitik in Zukunft auf einer klaren Faktenbasis stehen. „Bislang kursieren sehr viele falsche Zahlen und Begrifflichkeiten bei diesem Thema herum. Wir wollen Raumordnungspolitik auf Basis von Fakten machen“, stellt Gruber klar. So müssten Begriffe wie Bodenversiegelung und Bauland klar voneinander abgegrenzt werden. Kärnten stehe statistisch gesehen bereits sehr gut da: Nur rund 2,4 Prozent der gesamten Landesfläche sind im südlichsten Bundesland tatsächlich versiegelt – ein Wert deutlich unter dem österreichischen Durchschnitt.

Nein zu starren Obergrenzen

Einer bundesweit einheitlich verordneten Obergrenze beim Bodenverbrauch erteilt der Kärntner Raumordnungsreferent jedoch weiterhin eine Absage. Auf Kärntner Initiative wurde stattdessen verankert, dass regionale und geographische Besonderheiten sowie bereits erzielte Fortschritte der einzelnen Länder berücksichtigt werden müssen. „Wir sehen eine bundesweite Obergrenze weiterhin kritisch. Wir müssen vielmehr darauf achten, dass in der Raumordnung regionale Besonderheiten maßgeblich sind und nicht von oben verordnete Vorgaben“, so Gruber abschließend. Kärnten beweise bereits mit dem aktuellen Raumordnungsgesetz und Programmen zur Baulandmobilisierung, dass Bodenschutz mit Hausverstand funktioniere.